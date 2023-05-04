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民代批行動支付普及率差 中市經發局：已近3千家加入

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠、陳俞融、謝家宜、張芬郁等人，要求市府推廣行動支付，須兼顧使用率與普及率。記者劉柏均／攝影
台中市議員蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠、陳俞融、謝家宜、張芬郁等人，要求市府推廣行動支付，須兼顧使用率與普及率。記者劉柏均／攝影

行動支付系統日趨成熟，不少民眾「不帶現金」趴趴走，多位市議員今在財經業務質詢上，關心市府推廣行動支付倍增成效，要求兼顧使用率與普及率。經發局長張峯源表示，連鎖店與帳務較清楚的店家，鼓勵加入，另針對較小型攤商、市場則採鼓勵方式，手續費由市府吸收，並協助辦理促銷活動等利多，目前共有2840家。

張峯源指出，市府前兩年開始推動電子支付，不具強迫性，自由參與，主要從產業角度推動，由於業者建置須負擔3%手續費，又擔心報稅問題，裹足不前。

陳雅惠表示，傳統市場消費族群，以中老年人居多，不太會用電子支付，希望市府以柔性鼓勵方式輔導裝設，進一步推動行動支付普及使用推廣方案，以雙向回饋方式，同步提高市民、店家的使用率及普及率，帶來更多商機。

陳雅惠提到，南區第三市場內部分攤販，部分也可使用行動支付如LinePay、街口支付，貼近新世代偏好方式，吸引更多年輕人加入「菜籃族」行列，希望加速推動公有市場裝設電子支付系統。

陳俞融說，據國發會指出，國內行動支付普及率已達到6成，將朝向2025年普及率9成目標邁進，但中市府推動行動支付進度緩慢，僅有1.5成，實在不可取，也對消費者十分不友善。

張芬郁說，電子支付需要用智慧手機，傳統市場擺在路邊的臨時攤販和年長的長輩都可能無法跟上，經發局要從這兩區塊加強研究，弭平差距。

經發局說明，目前台中電子支付普及率，傳統市場約1.5成，夜市平均6成，其中大甲蔣公路夜市更達百分之百，目前共有2840間店家配合；現正持續執行推廣方案，拓展山、海、屯區電子支付普及率。

傳統市場 夜市 陳雅惠 長輩

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