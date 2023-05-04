搶6000元商機中市發行物調券 議員要求預算至少5000萬
台中市配合購物節的消費「金喜送」編了3.5億元，配合發放6000元的市場、夜市及商圈的「物調券」只有300萬，民進黨議員要求「物調券」至少有5000萬到1億元，基層經濟才會有感。
副市長黃國榮表示，議會通過3.5億元消費金喜預算後，市府會調配用度，他也同意要加強基層經濟。
台中市議會今天進行財經業務質詢，民進黨議員陳淑華、蕭隆澤、陳雅惠、陳俞融、謝佳宜。陳淑華說，消費金喜送3.5億，「物調券」僅300萬元，占比太低。市府大撒幣辦抽獎，市場、商圈夜市卻只用了300萬，根本不重視基層民生！
陳淑華說，市府提300萬元市場物調券，必須用在70個點，每個點只分配到4萬多元，能起什麼作用？市府提出因應普發6000元的物調券，是應付應付「有做就好」，根本不重視基層民生。
陳淑華說，其中買房、買地並不是消費而是「置產」，不符合購物節振興庶民經濟的本質，沒有創造乘數效果，應該設計循環消費的機制讓基層有感。
副市長黃國榮表示，物調券是市府振興經濟活動之一，相關活動已召開跨局處協調會，活動細節由經發局規劃中。經發局定案後，再公布活動內容，預計於台中購物節開跑前執行。
至於購屋能不能納入購物節抽獎項目，黃國榮表示「見仁見智」。
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