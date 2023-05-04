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郭台銘拋中彰投一體化概念 軟硬體結合帶動南投發展
鴻海集團創辦人郭台銘今拜會南投縣，再拋「中彰投一體化」軟硬體產業園區的共榮概念，認為南投軟體園區如果配合彰化及台中的高科技硬體實力，中彰投一定可以成為一個新的研發核心。
郭台銘表示，他4年前就看過中興新村的現況，當時就覺得中興新村是一個很適合發展高科技及軟體的園區，更是如同美國矽谷等地，高科技人才聚集研發的好地點，無論是環境和天氣都很好，而且對外交通方便，如果能結合彰化及台中等高科技及機械製造的硬實力，會很有發展前景。
面對地方人士表示，目前AI人工智慧大行其道，南投的農業及茶葉的發展也可以藉助科技界的幫助，為年輕人架構好產業發展的前景，郭台銘也甚表同意。
紫南宮主委莊秋安說，「年輕人因為生活負擔重，都不敢生孩子，紫南宮接受民間捐獻，針對社寮地區的新生兒及幼稚園補助，幾乎給予全額托嬰費用外，雖然善款花費大，可是堅持減輕社區年輕人的生育負擔」，所以南投縣各鄉鎮的人口都在減少，只有竹山社寮地區的人口在成長。
2019年郭台銘來紫南宮參拜時，郭表示他的人口政策，要向莊主委學習，面對台灣的人口赤字，未來要讓台灣的年輕人敢生育，也願意生養自己的小孩。最近他提出「新十大建設」的第一項就是「0-6歲國家養」讓台灣重拾新生。
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