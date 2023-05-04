郭台銘拋中彰投一體化概念 軟硬體結合帶動南投發展

鴻海集團創辦人郭台銘今拜會南投縣，再拋「中彰投一體化」軟硬體產業園區的共榮概念，認為南投軟體園區如果配合彰化及台中的高科技硬體實力，中彰投一定可以成為一個新的研發核心。

郭台銘表示，他4年前就看過中興新村的現況，當時就覺得中興新村是一個很適合發展高科技及軟體的園區，更是如同美國矽谷等地，高科技人才聚集研發的好地點，無論是環境和天氣都很好，而且對外交通方便，如果能結合彰化及台中等高科技及機械製造的硬實力，會很有發展前景。

面對地方人士表示，目前AI人工智慧大行其道，南投的農業及茶葉的發展也可以藉助科技界的幫助，為年輕人架構好產業發展的前景，郭台銘也甚表同意。

紫南宮主委莊秋安說，「年輕人因為生活負擔重，都不敢生孩子，紫南宮接受民間捐獻，針對社寮地區的新生兒及幼稚園補助，幾乎給予全額托嬰費用外，雖然善款花費大，可是堅持減輕社區年輕人的生育負擔」，所以南投縣各鄉鎮的人口都在減少，只有竹山社寮地區的人口在成長。