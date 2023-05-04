市政路延伸段工程進度穩定 第二標已招標、6月中開標

市政路為台中重要道路，延伸段若打通，將可串連七期重劃區、工業區，工程分2標施作；建設局指出，第一標(工業區一路至安和路)已於去年9月動工，目前已完成進度8.8%，預計2024年底完工，第二標也已於4月底上網招標，預計6月中旬開標。

台中市政路延伸工程推動17年，全長1950公尺，含用地所需費用近70億元；第1標工程(工業區一路至安和路段)全長約750公尺、路寬60公尺，斥資22.7億元，去年9月底開工，現已執行8.8%，包含安和路上協和一橋改建、滯洪箱涵新建及東大溪箱涵施作，預計2024年底完工。

建設局長陳大田今早赴現場勘查。陳指出，第二標(安和路至環中路)也於今年4月底上網招標，預計六月中旬開標，於今年4月底工程上網招標，造價約25億元，預計6月中旬開標，後續發包完成後也將盡速開工，

陳大田指出，未來工程完工後，將能有效改善工業區交通機能，縮短各節點往來時間，並可紓緩臺灣大道、朝馬路、五權西路、向上路東西向道路交通負荷，帶動台中產業發展。