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市政路延伸段工程進度穩定 第二標已招標、6月中開標
市政路為台中重要道路，延伸段若打通，將可串連七期重劃區、工業區，工程分2標施作；建設局指出，第一標(工業區一路至安和路)已於去年9月動工，目前已完成進度8.8%，預計2024年底完工，第二標也已於4月底上網招標，預計6月中旬開標。
台中市政路延伸工程推動17年，全長1950公尺，含用地所需費用近70億元；第1標工程(工業區一路至安和路段)全長約750公尺、路寬60公尺，斥資22.7億元，去年9月底開工，現已執行8.8%，包含安和路上協和一橋改建、滯洪箱涵新建及東大溪箱涵施作，預計2024年底完工。
建設局長陳大田今早赴現場勘查。陳指出，第二標(安和路至環中路)也於今年4月底上網招標，預計六月中旬開標，於今年4月底工程上網招標，造價約25億元，預計6月中旬開標，後續發包完成後也將盡速開工，
陳大田指出，未來工程完工後，將能有效改善工業區交通機能，縮短各節點往來時間，並可紓緩臺灣大道、朝馬路、五權西路、向上路東西向道路交通負荷，帶動台中產業發展。
建設局提醒，施工期間難免造成周遭交通不便，期勉施工團隊落實掌控工程進度及施工品質，因工程屬臨水作業，防汛整備作業亦相關重要，希望在兼顧安全及施工品質下，儘速完工以提供市民更安全順暢的行車環境。
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