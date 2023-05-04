台中松柏漁港淤沙問題嚴重 蔡其昌爭取7000萬經費改善

台中市大甲區松柏漁港受到東北季風氣候的影響大，常因東北季風強襲，風沙常淤積在松柏漁港內，許多漁民捕魚作業困難且有安全疑慮，立法院副院蔡其昌今天邀相關單位討論改善，已向中央爭取補助經費7000萬元，希望解決風沙淤積在漁港內，造成航道短淺問題。

蔡其昌今天邀集台中市議員施志昌、農委會漁業署副署長王正芳、台中市海岸資源漁業發展所秘書唐政仁、松柏港產業觀光發展協會理事長周鈺騏及多位漁民等共同會勘。

蔡其昌表示，松柏漁港屬於市政府管理的二級漁港，但是中市府每年編列用於松柏港的預算少，只編列幾百萬元清砂疏浚作業，因此松柏港的重大工程建設皆無法進行，他今天邀集漁業署協助市府，完成鄉親們期待的建設。

他說此次會勘主要爭取三項建設，包括興建浮動碼頭，增加漁筏停泊的泊位與功能，開放漁民停放，未來若有剩餘的泊位也研議開放給觀光業者使用，藉此發展觀光帶動地方消費；第二是自民國106年開始爭取中央預算，抽砂至沙腸袋內進行養灘整地的工程、降低風沙，未來將繼續往外灘地延伸整治改善，第三是因應松柏港外港淤砂，研議興建南堤防碼頭延伸，此案先由市政府做海事工程模型試驗，後續再經過專業評估興建方式。

蔡其昌表示，前兩項建設經費約7000萬元，已成功爭取中央允諾支持、全力配合，第三項請市府先做海事工程專業評估，希望市政府該配合的部分經費，明年度能夠增加預算，盡快解決漁民問題、讓松柏港發展有出路。

台中市議員施志昌說，他擔任市議員5年來，市政府對整個海線的建設，尤其是松柏漁港，只能用「應付」形容，僅編列少數預算用來清砂，不到一個月又恢復原樣，副院長蔡其昌爭取中央補助總經費8000多萬興建的多功能魚貨中心，蓋好一年多交給市府也是毫無作為，他希望市府對海線要更加用心、編列更多預算。

漁業署副署長王正芳表示，漁業署對有利於漁民的相關建設絕對支持，今天會勘由台中市政府提出的沙腸袋固沙、養灘整地及浮動碼頭建置，總經費約7000萬元，漁業署將依規定補助地方經費辦理工程，而堤防延伸請市府先做專業評估後再另行申請預算補助，也希望主管機關台中市政府配合協助，盡快解決漁民們所遇到的困難。

台中市海岸資源漁業發展所秘書唐政仁表示，此工程預定辦理內容及經費需求包含，施設1300公尺沙腸袋及固定防塵灰網等措施，阻絕飄沙產生。松柏港北堤防外灘地整治改善，以地工沙腸袋設置來抑止土沙回流，並將港區清淤土方定置，續在土方上植栽造林，改善港區飄沙情形。