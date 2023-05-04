神救援收購200多噸高麗菜 北斗農會自創品牌賣水餃

今年4月高麗菜價低到谷底，彰化縣北斗鎮農會擔任神救援，幫農糧署收購30噸高麗菜，又收購鎮內農民200噸高麗菜。收了一堆高麗菜，鎮農會集思廣益想出製作農民高麗菜豬肉水餃的點子，今天招待農糧署及全縣鄉鎮農會人員大快朵頤，並從即日起上架連鎖超市。

北斗鎮農會自創高麗菜豬肉水餃品牌，今天席開約40桌，由長期捐助彰化家扶中心的在地食品業者奇巧調理食品公司代工製作水餃也是負責招待享用，借用一家日式餐廳，北斗鎮農會家政班負責煮水餃供眾人食用。

北斗鎮農會總幹事陳瑩昇說，今年4月間農糧署找北斗鎮農會幫忙認購運至台北拍賣的高麗菜，每公斤收購12元，產地批發價僅5元，實際成本不到兩元，雖然如此，鎮農會仍收購30噸，同時幫助北斗高麗菜農收購200噸，農民每分地實收約4萬，超過每分地成本1.2萬元至1.3萬元。

陳瑩昇又說，如何消化收購的200多噸高麗菜，鎮農會理監事和菜農民討論之後，決定委託在地食品工廠製作水餃，北斗鎮農會過去輔導生產水餃，沒自創水餃產品，不如從今年起把高麗菜價低檔時收購化為常態，既可幫農民又能自創品牌。

農糧署副署長蘇茂祥表示，高麗菜是菜王，民眾經常食用，今年高麗菜價便宜，幸有北斗鎮農會出手相助且想出高麗菜的長期銷路，以後高麗菜價無論貴或便宜，「大家都送給陳瑩昇處理」。全場賓客哄堂大笑。