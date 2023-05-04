歡度母親節活絡地方經濟 豐原轉運中心暖市集周末登場

台中市繁榮葫蘆墩促進會、市議員陳清龍服務處，將辦母親節活動，請專業「暖市集」團隊，於5月6、7日，在豐原轉運中心舉辦「Love Her 愛她＿葫蘆墩暖市集」，現場有樂器演奏，「用心柑仔店」的認識豐原走讀、康乃馨花束與各式手做DIY，多肉植物盆栽限量贈送。

台中市繁榮葫蘆墩促進會、市議員陳清龍服務處，共同主辦的「Love Her 愛她＿葫蘆墩暖市集」，現場有40個各式手做、特色小吃攤位與吉他等樂器現場演奏，用心柑仔店還規劃「豐原故事導覽+文化體驗」活動。

市議員陳清龍指出，豐原轉運站所在地昔日稱為後火車站、香蕉市場；當時的後火車站不只是木材集散地，還因位居交通要道，吸引、聚集各地農民來販賣農產品，逐漸形成一處交易市集後，被當地人稱「香蕉市場」，但香蕉市場不只有賣香蕉，是一個各種農產品交易地。

陳清龍說，從長輩口述得知，當年的香蕉市場吸引遠從大坑、新社等地農民來此交易，豐原轉運中心此地，早年就是豐原經濟命脈，舉辦這次的市集活動，希望可活絡豐原經濟，更希望能讓豐原人更認識自己的母親-豐原。

繁榮葫蘆墩促進會表示，2天的「Love Her 愛她＿葫蘆墩暖市集」，每天上午11點登場，一直到傍晚6點，民眾逛市集，可欣賞康乃馨花束、木筷製作等表演，還可參加各種手做DIY體驗，市議員陳清龍服務處每天下午3點，限量贈送民眾多肉植物小盆栽。