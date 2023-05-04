改善台中神岡農路淹水 水保局投入3000萬元

台中市神岡區新庄里位於大肚台地與大甲溪之間，近年水患嚴重，立委楊瓊瓔今天和民代與各單位今天會勘，農委會水保局支持3000萬元，台中市府水利局自籌450萬元，將辦新興路截流改善工程與側溝改善，預計6月動工，明年4月底前完工。

神岡區新興路、和睦路一帶常因淹水，水漫路面慘變「紅河」，柏油路面幾乎全被淹沒，水淹至少30公分，危及居民通行安全。

立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍和吳呈賢今天邀集水保局副局長王晉倫、台中市水利局副局長馬名謙、神岡區長梁益明、新庄里長張育豪及社區理事長藍秀惠，在神岡區新興公園舉辦新興路排水改善方案說明會；水利局副局長馬名謙說明，此案集水區範圍規劃溪頭路、和睦路及新興路整體淹水改善方案，規劃在該集水區上游新興路施作截流工程，以新興路集水區截流減緩和睦路淹水達整體改善效益，新興路截流工程由水利局辦理。

馬名謙表示，將在新興路路面下新建箱涵排水道，總長約289公尺，寬1.3公尺、高1.45公尺，截流溝施作長度440公尺，寬1.3公尺、高1.1公尺，收集溝施作長度18.5公尺，以加大新興路通洪斷面，另新設沉砂井2座、側溝集水井8座，可定期清理淤積泥砂，避免排水渠道堵塞。

新興路截流改善工程總經費約3450萬元，由立委楊瓊瓔協助市府向水保局爭取補助3000萬，台中市政府自籌450萬元，目前已完成規劃設計並辦理上網發包，預計6月動工，明年4月底前完工。

水保局副局長王晉倫強調，經多次和楊瓊瓔委員服務處及水利局實地勘查，新庄里新興路一帶因位坡地下游排水不良，雨水無處排放，造成地表逕流亂流，沖刷農地，亟待改善。市府水利局透過立委楊瓊瓔極力爭取，也經過多次溝通協調，水保局認同市府水利局提出的治理計畫，希望市府盡速完成排水治理。

新興路、和睦路排水改善面積約60公頃，新庄里長張育豪指出，上游清水東山里鄰近農路，因坡度較陡，土質又鬆軟，每當大雨，滾滾泥流不斷從東山里往下沖進新庄里新興路一帶，柏油路面幾乎全被淹沒，水淹至少30公分，整條新興路瞬間變成了紅泥路，危及居民通行安全。

張育豪表示，相關單位也會勘多次，但是都卡在經費太過龐大，他感謝楊瓊瓔立委極力向中央爭取，現在總算獲得支持，希望趕快施工、完工，讓當地約50家中小型工廠、200戶居民免受淹水之苦。

市議員羅永珍及吳呈賢都表示，新庄里地勢較隔壁東山里低窪，原本設置的道路側溝相當狹小，每次只要下大雨就會淹水，影響到民眾出入的安全，新庄里居民淹水淹到怕，新興路排水改善工程總經費高達3450萬元，感謝立委楊瓊瓔協助爭取，水保局及水利局支持，否則神岡區公所3年預算都無法負擔。