一顆高爾夫搞垮護國神山？ 市議員憂中科2奈米廠破局

台積電高雄廠上月宣布由28奈米調整為5到7奈米，且沒有建廠時間表。台中市議員陳文政今質詢指出，世界列強都在搶台積電，但中科2奈米廠更傳出因高爾夫球證補償金問題，交地時程一延再延，恐錯失根留台灣契機。

台中市議會進行財政經發業務質詢，市議員陳文政表示，台積電掌握世界最先進的晶片製造技術，也成為列強眼中的肥肉。現在全世界都在搶台積電的技術、搶台灣的人才，未來其他國家都可能具備晶片生產的能力，所以如何根留台灣、甚至是根留台中，從中央到地方都要共同努力。

最先進的中科2奈米廠，用地是興農高爾夫球場。現環評已經通過，卻傳出因為球證補償、球場勞工問題，導致交地作業一延再延。這是國家未來存亡的問題，不能讓一顆高爾夫球，讓護國神山垮了，要把最先進的製程留在台灣、留在台中。

陳文政感嘆，如果說台灣在全球經濟的關鍵角色，是維護台海和平的關鍵，政府更應保護技術、人才不外流，而不是敲鑼打鼓，把台積電當成大內宣的籌碼，拚命往外送。他呼籲市府重視，應該要主動介入協調，加速高科技企業資本投資的進程。