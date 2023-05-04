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半世紀老市場該修了！中市議員要求改建翻新加強行銷

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員張瀞分說，豐原第一市場有40多年歷史，應有盡有是豐原人的共同記憶，應盡早改建。記者陳秋雲／攝影
議員張瀞分說，豐原第一市場有40多年歷史，應有盡有是豐原人的共同記憶，應盡早改建。記者陳秋雲／攝影

台中市議員關切老舊市場翻新改建議題，要求市政府全面清查台中市的老舊市場，盡快翻新或重建，讓老舊市場重現新風貌，帶動商機，另加強行銷傳統市場。

市議員張廖乃綸說，西屯區公有中義零售市場近50年歷史，內部設施老舊，先前市府曾修繕廁所，但還不夠，因此她曾強烈要求經發局盡快補強中義市場的設施及建物安全。

經發局舉行說明會，針對今年度要補助中義市場規劃耐震補強工程，另有漏水、照明、動線不順暢、鋪面破損等狀況，被詢問何時可解決？局長張峯源說，傳統市場有濃厚人情味，市府會設法把傳統公有市場打造成更現代化的空間，吸引更多消費者。

張廖乃綸追蹤何厝公有市場的外牆漏水、脫落的狀況，她指出設在何厝市場內的公托、親子館趕工中，預計下半年可啟用，市府一定要盡快完成外牆改善。經發局長張峯源強調，市府已提報2024年計畫，經費預估1500萬。

議員張瀞分說，豐原第一市場有40多年歷史，有美食、生鮮，還有老字號傳統小吃，但屋齡老舊，環境設施很難徹底蓋善，這二年市府投入超過千萬元強化硬體設備、完成老舊電梯汰換及廁所整建，但第一市場歷經九二一大地震，如果光靠補強，很難根本解決問題，有必要重建並保障攤商權益。

議員李文傑則關切大甲第一公有零售市場的改建進度，大甲第一市場有40多年歷史，緊鄰大甲鎮瀾宮的黃金地段，可惜市場建築物本體老舊不堪、通風不良，夏季炎熱食品也易變質。此外，目前大甲第一市場周邊停車空間有限，不利消費，希望市府盡速規劃大甲第一市場重建或委外開發。

經發局長張峯源表示，台中市超過40年的老舊公有市場共19處，市府會依先後順序及地方需求評估處理。中義市場耐震補強工程的細部設計已經完成，修正後就會進行招標一併檢討改善。大甲第一市場以BOT方式改建，啟動先期研究計畫，市府會努力。

經發局表示，市府鎖定中小型市場，包括西屯的中義市場、福安市場納入，初步規劃會推出集點或抵用券等優惠活動，吸引人潮。

議員李文傑則關切大甲第一公有零售市場的改建進度。記者陳秋雲／攝影
議員李文傑則關切大甲第一公有零售市場的改建進度。記者陳秋雲／攝影
議員張廖乃綸說，西屯區公有中義零售市場近50年歷史，強烈要求經發局盡快補強中義市場的設施及建物安全。記者陳秋雲／攝影
議員張廖乃綸說，西屯區公有中義零售市場近50年歷史，強烈要求經發局盡快補強中義市場的設施及建物安全。記者陳秋雲／攝影

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