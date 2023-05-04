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中市府斥資8.7841億 打造北屯國兒運+國際賽事滑冰場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建設局長陳大田等人今天視察北屯國民暨兒童運動中心，圖為工地現況。圖／中市府提供
台中市建設局長陳大田等人今天視察北屯國民暨兒童運動中心，圖為工地現況。圖／中市府提供

台中市政府斥資8億7841萬元興建的北屯國民暨兒童運動中心去年動工，還規畫中部唯一可舉辦國際級賽事的專業滑冰場，造福中部滑冰選手。建設局長陳大田今天視察時，以外縣市施工發生天坑事件分析說明，提醒施工團隊引以為戒，並勉勵施工團隊兼顧施工品質、勞工安全，工程預計在2025年1月完工，為市民打造舒適優質的運動空間。

今天的視察，陳大田、運動局長李昱叡、市議員黃健豪、陳成添、沈佑蓮、謝家宜、北屯區長歐陽明、新工處長陳聰仁及北屯區多名里長等到場，市議員賴順仁、曾朝榮服務處也派代表出席。

陳大田表示，北屯區交通往來便利，服務人口眾多，為滿足地方停車需求，北屯國民暨兒運中心也增設地下停車場，並另外規劃兒童運動空間、球類、泳池，以及可彈性使用的競技與集會場所等，更符合在地民眾期待。

陳大田說明，此案目前土方工程已接近完成，提醒施工團隊仍須注意大型車輛進出動線、工地防塵及周邊道路安全等，並將日前某縣市建案周邊發生天坑事件分析說明，提醒施工團隊引以為戒，工程將接續進行筏基工程，施作雨水回收池、汙水設備等綠建築設施，盼給市民建設優質的運動中心。

台中市建設局長陳大田等人今天視察北屯國民暨兒童運動中心施工情況。圖／中市府提供
台中市建設局長陳大田等人今天視察北屯國民暨兒童運動中心施工情況。圖／中市府提供

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