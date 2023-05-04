中市府斥資8.7841億 打造北屯國兒運+國際賽事滑冰場

台中市政府斥資8億7841萬元興建的北屯國民暨兒童運動中心去年動工，還規畫中部唯一可舉辦國際級賽事的專業滑冰場，造福中部滑冰選手。建設局長陳大田今天視察時，以外縣市施工發生天坑事件分析說明，提醒施工團隊引以為戒，並勉勵施工團隊兼顧施工品質、勞工安全，工程預計在2025年1月完工，為市民打造舒適優質的運動空間。

今天的視察，陳大田、運動局長李昱叡、市議員黃健豪、陳成添、沈佑蓮、謝家宜、北屯區長歐陽明、新工處長陳聰仁及北屯區多名里長等到場，市議員賴順仁、曾朝榮服務處也派代表出席。

陳大田表示，北屯區交通往來便利，服務人口眾多，為滿足地方停車需求，北屯國民暨兒運中心也增設地下停車場，並另外規劃兒童運動空間、球類、泳池，以及可彈性使用的競技與集會場所等，更符合在地民眾期待。