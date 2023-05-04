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影／全新陣頭匯演 台中港藝中心13日迎媽祖HOT陣頭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「迎媽祖HOT陣頭」將於本月13日在台中市港區藝術中心登場，今天開宣傳記者會。記者游振昇／攝影
「迎媽祖HOT陣頭」將於本月13日在台中市港區藝術中心登場，今天開宣傳記者會。記者游振昇／攝影

農曆3月瘋媽祖，台中市文化局舉辦的媽祖國際觀光文化節系列活動，本月13日下午4點30分，在台中市港區藝術中心安排霹靂HOT陣頭表演，民眾可免費參觀，4大表演團體匯演，現場可打卡送限量禮。

台中市文化局副局長施純福今天在記者會中宣告今年的主題「霹靂陣頭匯」，集合九天民俗技藝團、妙璇舞蹈團、創造焦點及霹靂國際多媒體股份有限公司等國內知名演藝團隊，復刻傳統廟會繞境時陣頭團隊邊走邊演，沿街做定點的「落地掃」文化，參考西方圓形劇場的概念，打造八卦形舞台，觀眾在「環繞舞台」八向全方位觀賞演出。

記者會由妙璇舞蹈團彩表演，該團蟬聯14年台中市傑出演藝團隊的妙璇舞蹈團，積極推廣舞蹈教育深入校園，結合社區扎根，將舞蹈教育理念推向每一個喜愛舞蹈的角落，多年來帶領團員到世界各地巡迴演出深獲好評，演出當天將結合主題，表演充滿民俗元素的舞碼「婆姐」及「桃花過渡」。

文化局表示，「霹靂陣頭匯」聚集台灣各優質表演團隊，將陣頭落地掃演出加入專業劇場思維展現表演藝術美感、在地文化藝涵技藝，傳承台灣傳統陣頭文化、保存藝術文化資產；除了妙璇舞蹈團，台灣陣頭領導品牌，同時為台中市傑出演藝團隊的「九天民俗技藝團」也將表演，詮釋當代馬戲藝術及特色的台中市傑出演藝團隊「創造焦點」一起規劃跨界聯演的橋段。

今年「霹靂陣頭匯」最大的亮點是結合霹靂布袋戲的跨界登場，霹靂國際多媒體股份有限公司是台灣第一家文創產業上市公司，至今推出近80部劇集故事，誕生4000多個英雄人物。這次將表演「霹靂武俠奇幻秀」，安排素還真等布袋戲偶角色參演，並與九天民俗技藝團跨界聯演。

迎媽祖．HOT陣頭霹靂陣頭匯活動將在母親節前一天，5月13日在港區藝術中心登場，民眾可免費參觀，可下載活動限時動態框，將即時影像上傳社群媒體與親友分享，還可參加現場活動兌換限量宣導品，限量100張折疊椅。

「迎媽祖HOT陣頭」將於本月13日在台中市港區藝術中心登場，活動當天將送打卡限量禮。記者游振昇／攝影
「迎媽祖HOT陣頭」將於本月13日在台中市港區藝術中心登場，活動當天將送打卡限量禮。記者游振昇／攝影
「迎媽祖HOT陣頭」將於本月13日在台中市港區藝術中心登場，今天開宣傳記者會。記者游振昇／攝影
「迎媽祖HOT陣頭」將於本月13日在台中市港區藝術中心登場，今天開宣傳記者會。記者游振昇／攝影
「迎媽祖HOT陣頭」將於本月13日在台中市港區藝術中心登場，今天開宣傳記者會。記者游振昇／攝影
「迎媽祖HOT陣頭」將於本月13日在台中市港區藝術中心登場，今天開宣傳記者會。記者游振昇／攝影

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