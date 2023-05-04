反晶鼎焚化廠 彰化人立院陳情

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化廠，環團及自救會昨天到立法院陳情，稱彰化縣轄內有9座焚化爐，密度全國之冠，反對再增設焚化爐，並指晶鼎違反環評違法施工，要求撤除焚化廠，調查究責。彰化縣政府也表達反對的立場，強調已勒令停工。

晶鼎主張，既有施作的建物為臨時用電設施，建築完成後，即會拆除，依法不須要取得建築許可；但縣府指出，所施作的建物樣態，有梁柱等基礎，依法仍須取得建照。

彰化環盟總幹事施月英指出，晶鼎公司施工前未召開說明會與民眾溝通、縣府核發建照前就違法施工，過去不斷向環保署及經濟部工業局檢舉，但是得不到回應，要求撤除焚化廠，並且請監察院、檢調單位協助調查究責。

反晶鼎焚化爐自救會黃常禎表示，晶鼎焚化爐BOT案疑點重重，從工業局的招標、發包、超貸，一路到環保署的環評，有很多瑕疵讓人詬病。如環評審查小組在疫情高峰期間快速通過環評，絲毫不理會縣府反對的立場，甚至晶鼎違法動工卻未見開罰，痛批業者目無法紀、主管機關不執法。

時代力量立委陳椒華指出，晶鼎疑利用前環保官員協助打通關及知法犯法，要求檢調廉注意是否有人謀不臧不法情事。

民眾黨立委賴香伶則要求經濟部長出面說明。

針對晶鼎違反環評違法施工，環保署回應，3月28日收到民眾陳情後，當天即刻現場勘查，發現有圍籬、整地，有違反環評的嫌疑，目前廠商陳述意見期限已過，後續會依規定開罰，裁罰金額為30至150萬元。

經濟部工業局官員表示，晶鼎雖然已經通過環評，但還未拿到地方政府核發的執照，已經要求前期施作作業停工。官員坦言，業者在社會溝通方面做得不夠充足，會與業者共同做好溝通，讓民眾知道其中有多道機制來保護環境。廠商違規行為將依相關法規處理，後續也會持續監督。

彰化縣政府表示，縣長王惠美上月接見自救會代表時，就表達反對的立場，業者今年3月16日向縣府申請圍牆雜項執照，仍未核准，業者違法先行施工，經鹿港鎮公所4月10日查報違建，縣府已勒令停工，後續將依建築法處分。