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豐原小巷與台中七期蛋黃區房屋稅率竟相同 原因曝光

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳政顯指出，縣市路段率未反映發展現況。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳政顯指出，縣市路段率未反映發展現況。記者陳秋雲/攝影

台中縣市合併13年，但課徵房屋稅的「路段率」沿用至今，已漸沒落的豐原區部分路段，竟與七期黃金地段的豪宅區相同，國民黨議員指出，原縣市都有類似狀況，影響課稅公平。地政局長沈政安說，會研議定期微調。

房屋稅應納稅額，房屋課稅現值 × 稅率房屋課稅現值，等於核定單價 × 面積 ×（1 - 折舊率 × 折舊年數）× 房屋街路等級調整率，簡稱路段率，路段率越高，所繳的稅越多。

國民黨台中市議員陳政顯、黃健豪質疑，台中市房屋稅的計算地段率不合理，例如豐原區自從合併後，市況大不如前，但府前街162巷等路段率130%，竟與蛋黃區的西屯區市政北一路到六路黃金路段同樣稅率，議員反問「這不離譜嗎？」

另豐原區的府前街到中正路段率是140%，北區的中清路一段、五權路到英才路同樣140%；西屯區市政北七路有兩大全台營業額最高的百貨公司及豪宅，其他都是名牌旗艦店與豪宅，路段率也同樣是140%。

地政局長沈政安說，目前的路段稅率仍保持縣市合併前的樣態，因稅率漲跌「牽一髮動全身」，會定期檢討，有就微調。他表示，路段率10幾年未檢討，且規定3年檢討一次，今年會研議。

議員 台中市 國民黨

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