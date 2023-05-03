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彰化八堡二圳設光電板 地方控訴破壞生態景觀

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
農田水利署彰化管理處配合中央政策發展綠能，在溪州、埤頭鄉等鄉鎮的莿仔埤圳幹線、東西二圳上方蓋光電板種電。記者林宛諭／攝影
農田水利署彰化管理處配合中央政策發展綠能，在溪州、埤頭鄉等鄉鎮的莿仔埤圳幹線、東西二圳上方蓋光電板種電。記者林宛諭／攝影

農委會農田水利署彰化管理處將在彰化縣田中鎮八堡二圳興加蓋600公尺的光電板，當地民眾認為，在圳路設光電板嚴重影響自然生態，毀損八堡圳文化資産，堅決反對工程進行，彰化管理處表示，目前還僅在說明階段，會請廠商再和當地居民溝通，有共識後才能施作。

彰化管理處委託的光電廠商將於7日在田中鎮大安里舉辦說明會，不過消息傳開後，引發民眾反彈，民眾表示，說明會僅一紙A4告示貼於圳路旁，沒有發文單位、沒有署名，沒有明確地點，僅寫大安國小旁圳路旁）如此草率，連說明會都不願大方召開，所以當地人堅拒承認說明會合法性，並堅決反對工程進行。

彰化縣議員鄭俊雄也表示，八堡圳是母親之河，應該保持自然風貌，原本二圳美麗的水圳廊道若蓋了光電板將破壞自然生態，不僅可能兩岸的樹被砍掉，光電板的反光會讓民眾散步都受影響，也影響民眾親近水岸風貌，要做光電板去其他地方做，不應在八堡二圳做。

農民也認為，圳頂加蓋阻絕水氣騰昇，致附近微氣候改變，影響農作物生長至鉅，嚴重影響自然生態，水鳥不飛，河川生態被破壞，加上可能有光電幅射，水圳附近居民健康，令人擔憂，景觀資源是無價之寶，將會毀損八堡圳文化資産。

彰化管理處副處長徐瑞旻表示，農水署配合中央政策發展綠能，絕不會砍樹種電，也不會影響農業，希望能創造雙贏，該段水圳路並沒有樹，所以不會砍樹，光電也沒有輻射，不過會請廠商加強和地方溝通，在達成共識後才能施作光電板。

彰化管理處自2020年到2022年已在溪州、埤頭、二林、秀水、鹿港、彰化市等鄉鎮的北岸聯絡渠道、莿仔埤圳幹線、東西二圳、東西三圳、福馬圳、南北幹線及東圳，設置面積約 14 公頃，總施設長度約為 15 公里的太陽光電裝置容量為 19.68MW，一年可發電約2900 萬度電，減碳量每年約 14568 噸。

田中鎮民眾反對在八堡二圳興加蓋600公尺的光電板，拉白布條抗議。圖／圖翻攝自田中人大小事
田中鎮民眾反對在八堡二圳興加蓋600公尺的光電板，拉白布條抗議。圖／圖翻攝自田中人大小事

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