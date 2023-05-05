中市府5月徵才 110家次廠商共4,000職缺 歡迎求職朋友踴躍參加！

臺中市政府舉辦「富市台中 就業成功」5月系列徵才，邀集新萊應材、新加坡商傲勝(OSIM)及韋翰實業等110家次廠商，辦理30場徵才活動，提供4,000個優質職缺，歡迎求職民眾踴躍參加。

圖／臺中市政府勞工局 提供

勞工局長張大春表示，市長盧秀燕相當重視及關心市民就業議題，積極推動「台中富市3」經濟策略，上任以來囊括全國11項經濟指標全國第一，截至今年2月底，加計台積電投資，累計投資金額高達2兆985億元，其中最能彰顯企業擴產動能的「投資台灣三大方案」投資台中家數高達265家，全國第一，創造逾2萬3,000個就業機會，帶動本市就業市場活絡，市府亦積極協助投資本市廠商補實人力需求。

張局長進一步說明，市府積極邀請知名廠商參加「富市台中 就業成功」5月系列徵才活動，包含跨足真空半導體、生物醫藥、食品安全三大領域企業「新萊應材」開出上看6萬元的電機驗測工程師職缺，另知名保健器材品牌「新加坡商傲勝(OSIM)」釋出最高7萬元高薪徵求銷售人員，勞工局更貼心開發1,500個不限學經歷職缺，協助市民朋友順利就業！

圖／臺中市政府勞工局 提供

臺中市就業服務處補充說明，市府5月辦理多場徵才活動，其中5月6日於大里青少年活動中心邀請30家廠商釋出1,800個工作機會；5月20日於致用中學邀請28家廠商釋出950個工作機會；5月27日於麗寶樂園邀請20家廠商釋出585個工作機會，歡迎求職民眾踴躍參加，詳情請至臺中市就業服務處官網查詢(https://www.eso.taichung.gov.tw/834066/Lpsimplelist)，或洽臺中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

圖／臺中市政府勞工局 提供

以上廣告由臺中市政府勞工局提供，112年就業安定基金補助。