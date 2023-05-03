黃子佼、LuLu師徒帶頭募集萬本繪本 到偏鄉送愛

台灣大和志工社會關懷協會為支持偏鄉學童閱讀，今發起「夢想繪實現」10000本繪本募集計畫，將分送台中市和平區梨山國中小等10校，並邀請來自和平區松鶴部落的金鐘獎主持人LuLu黃路梓茵代言，藝人黃子佼任捐書人，由LuLu代為捐出畫家繪本15套，以及黃子佼女兒玉米閱讀過的40本繪本，並呼籲大家一起來響應。

Lulu表示，透過閱讀學習讓自己沉澱，最愛的書是「小王子」，時常提醒自己，別忘了用「心」去看事情；她聽到能替家鄉代言公益活動，立馬答應，希望能替家鄉出力，豐富學生們的閱讀選擇。

新手爸爸黃子佼深知閱讀的力量非常強大，以實際行動支持，擔任「夢想繪實現」捐書人，捐出畫家繪本15套(每套2本)以及黃玉米閱讀過的繪本計40本，請愛徒LuLu代表捐出，請大家一起響應。

台灣大和志工社會關懷協會說明，這項繪本募集計畫還獲得立委江啟臣、和平區長吳萬福、和平圖書館及豐原客運林伯洋董事長大力支持，由國際獅子會300-C3區首任總監王釭坪登高一呼，集結大和屋餐飲集團、警安物業集團、台中郵局、國際獅子會國際理事張瑞泰等單位、企業、社團、宮廟募書。