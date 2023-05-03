台版大地藝術祭！ 暨大就是美術館 校內草原開展

國立暨南國際大學與當代藝術家張家銘策共同策展舉辦「暨大藝術祭－大學就是美術館」，邀33位當代創作者展出作品，是國內少見的大型戶外藝術行動展演，猶如「台版大地藝術祭」，今在暨大管理學院戶外草坪開展，展至10月31日。

暨大指出，當地藝術家張家銘是該校管理學院新興產業博士班學生，他與校長武東星都在校園中點燃藝術的火苗，以民間單位與學術機構合作形式，主動發起的一場台灣當代藝術行動，共同策展舉辦第一屆暨大藝術祭「大學就是美術館」。

而第一屆暨大藝術祭邀請到15位雕塑家與18位藝術家合作，共提供55件石器、鐵工等作品參展，多數作品融入環保議題，就分布在管理學院戶外草坪及周邊步道，與日本越後妻有大地藝術祭、瀨戶內海藝術祭的模式有雷同之處。

暨大藝術祭執行長張家銘說，這次參展由學校慷慨提供場域協助支持，藝術家們更是不求回報，不僅不收取借展費與活動經費，甚至出錢、出力來成就這場戶外大型展覽，官民合作在最有限度的資源專業策展，讓暨大校園變成美術館。

而第一屆暨大藝術祭的展出作品題材也相當多元，醉石藝集協會將2022年舉辦的「不插電石雕創作營」創作成果原味重現；藝術家許禮憲利用舊西螺大橋拆除的廢棄鐵件製作而成的「大橋殘影系列作品－鐵」。

還有藝術創作者李承亮的「時光旅行艙」，具科幻太空艙融合潛水艇意象的時光旅行繪作品；藝術家任大賢作品「戶外家具」，放大版鐵製家具能讓民眾乘坐體驗；南投在地石雕家許慶福以模仿自然為專長，提供型態如蚌殼又像巨龜的大石。