台中購物節未結合商圈遭批 3.5億「驚喜送」爽到誰？

民進黨台中市議員聯合質詢，市府已舉辦4屆購物節，但並未振興商圈，這屆經發局追加3.5億再辦「金喜送」，內容仍無法跳脫抽獎主軸，議員質疑不知「驚喜送」爽到誰？經發局說明，這次購物節針對商圈、攤商都有加強行銷，提高中獎組數。

市議員張芬郁、陳淑華、陳雅惠、陳俞融、蕭隆澤、謝家宜關心台中購物節補助及協助商圈及夜市攤商議題。張芬郁指出，各界對台中商圈很陌生，不知經發局是否有心要提振，還是做做樣子？每年大家吃吃飯或辦場抽獎活動，今年經發局仍編列450萬，補助25商圈，不知花錢的效益何在。

張芬郁強調，應將部份購物節預算提振商圈，可以結合的活動非常多，例如舉辦「台中市商圈嘉年華會」讓更多消費者認識台中的商圈特色、推出商圈酷碰券，創造循環經濟、推出商圈集點活動，吸引消費者。

蕭隆澤、陳俞融指出，台南購物節花700萬、創造124億元的商機；台中市提出3.5億，創造全國第一的業績，也是應該的吧！議員認為購物節滿意度高達87.1%，是否離譜，在各商圈辦活動，看不出特色？經發局長張峯源說，以前沒追加預算，也是全國第一。

陳雅惠說，忠孝夜市不少攤商反映，市府大肆宣傳購物節，但整個活動只好到大財團、百貨公司、大賣場，對夜市沒有幫助，快經營不下去了。陳雅惠要求市府提升軟硬體建設，加強環境清潔，製作導覽手冊、舉辦宣傳等活動，積極行銷商圈不同特色與風格。

議員陳俞融指出，北區天津商圈152個會員，天津商圈長達21年來自辦年貨大街，經發局對在地商圈如天津商圈的補助少得可憐，市府每次舉辦台中購物節，在地店家都反映僅幫市府宣傳，對商圈收入沒有實質幫助。陳俞融請經發局能規劃將台中購物節預算以實質的經費補助，挹注到北區商圈，提振在地經濟。

謝家宜強調，購物節追加預算的方式，說不清楚，還要議會通過預算，她反問如果官員換位思考，會通過這項預算。