濁水溪流域漂流木開放撿拾了！ 彰投雲林縣居民可登記

林管單位宣布自即日起，開放濁水溪流域漂流木撿拾，開放設籍南投、彰化及雲林縣的居民，自由撿拾濁水溪流域的漂流木，時間到下次中央氣象局發布陸上颱風警報為止，但請民眾撿拾時注意自身安全，另外，民眾如對撿拾地點及內容尚有疑義者，可到南投林區管理處各工作站及分站洽詢。

南投林管處表示，開放期間民眾可於上班時間上午9時30分至下午3時30分至古林產物檢查站辦理登記，自由撿拾的範圍為濁水溪流域（卜溪吊橋以下，不含新武界引水隧道過河段至孫海橋的河段）、陳有蘭溪（和社橋以下）及清水溪流域（龍門大橋以下）的主河道，但不包含水庫蓄水範圍、南投林管處國有林地及支流區域。

強調開放撿拾區域的漂流木，不論是否為貴重木，只要未經裁切且無政府註記或烙印標記者，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，均可自由徒手撿拾，但不得使用機具撿拾；其中貴重木如紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、櫸（台灣櫸）、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿等採逐支登記，非貴重木採整批重量登記。

南投林管處進一步指出，民眾撿拾的漂流木，如僅作為自行使用之薪材或蒐藏品，則可直接攜回，無須登記；如撿拾的漂流木可能再行轉賣或出售，或因撿拾量體龐大需動用車輛載運時，拾得人應攜帶身分證件到各林產物檢查站辦理登記，以領取官方登記文件，取得漂流木合法產權證明。