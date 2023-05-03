台中南區三里活動中心流標3次今動工 盧秀燕：完成里民心願

台中市南區永興、工學、永和三里居民長年缺乏活動中心，市府積極籌編預算，在各方協助及支持下，在南區工學二街國有土地，並完成撥用，投入4000萬元興建；不過，受營建原物料漲價影響，歷經3次流標，第4次終於發包成功，今日舉行動土典禮，預計明年底完工。

台中市長盧秀燕表示，該處基地原為國有土地，礙於經費遲未開發，為活化國有土地，並推進地方建設，立委江啟臣為台中在中央奔走，感謝各級民意代表積極爭取，協助南區公所於去年4月順利完成國有土地無償撥用，市府110年編列預算約4000萬元，但遇疫情、烏俄戰爭等因素，營建原物料上漲，經3次流標，第4次終於順利招標，預計明年底完工。

盧秀燕強調，工程會如期如質完成，市府於完工前會再謹慎籌備內裝，包含空調等設備，並加強綠化植栽，妥善規劃停車空間與標線，完成里民心願，打造多元友善活動空間。

民政局長吳世瑋表示，南區永興、工學、永和三里活動中心，總樓地板面積約780.89平方公尺，為地上4層建築物，1樓為開放性空間，2至4樓預計規劃活動大廳、茶水間、掃具間、男女廁所及無障礙廁所，並提供三里辦公處及社區發展協會開設各項課程，並可作為關懷據點、讀經班、才藝班、投開票所等，提供多元族群使用。