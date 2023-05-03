快訊

被爆周旋舊愛新歡3女之間 吳志剛：請讓我用自己力量面對

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

CHATGPT規劃購物節提12頁企劃書 議員批中市府不如

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員李中說，他用AI軟體製作的購物節企劃書，比市府經發局提出的還有誠意，如果不改進，他無法支持3.5億預算。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市議員李中說，他用AI軟體製作的購物節企劃書，比市府經發局提出的還有誠意，如果不改進，他無法支持3.5億預算。記者陳秋雲／攝影

台中市議會財政經濟業務質詢，國民黨議員李中認為AI時代「沒有笨人、只有懶人」，他透過CHATGPT，就獲得購物節12頁的企劃書，但經發局的計畫只有抽獎。他表態說市府要他支持，一句話「做不到」。

經發局表示，今年會加強各項產業行銷，針對議員們的建議，納入第5屆台中購物節規劃中執行，另待5月下旬台中購物節計畫決標後，持續推動行銷宣傳、特色市集、實體活動等項目，積極與台中市產、官界聯手廣為宣傳；台中購物節再結合「消費金喜送」計畫的抽獎，擴大行銷品牌行銷吸引力，放大活絡台中市產業經濟的效益。

李中認為，台中購物節的主軸5年以來都維持只有抽獎，他在AI軟體簡單輸入一些台中購物節的活動方向、經費條件與預期目標後，CHATGPT就可以幫忙產出12頁的企劃書，不但有行銷建議，還有每天的活動配套，並現場操作。但經發局要爭取3.5億經費，僅提出幾頁說明，且從頭到尾只有抽抽樂，完全提不出創意。

他說，承辦單位起碼可以上網透過CHATGPT取得基本範本，目前送到議會的企劃內容看不出如何協助業者提升業績，也看不到如何吸引外縣市的遊客，更沒有具體能提升產業的發展，經發局這樣的態度，要他支持追加預算案，一句話「做不到」。，

經發局說明，台中購物節自108年第1屆起即積極與產業、市場、夜市與商圈團體合作，分別前往過大安、文心、北屯、豐原、霧峰、逢甲、谷關、草悟道、舊火車站站前廣場、大里、烏日、東勢、太平長億、清水五權夜市等地點辦理行銷活動。

經發局進一步說明，去年第4屆更邀請到23家企業贊助暖身活動，包含薰衣草森林、十二月餐飲事業、心之芳庭、陳允宝泉、歐客佬、甲文青茶飲、華剛茶業、希望綠豆湯、以及旅禾泡芙之家等店家合作行銷導客。

台中市 夜市

延伸閱讀

三坑抽水站5/15、16施工 南桃園停水影響39萬戶

台中購物節改變抽獎方式？ 經發局保密民進黨議員炸鍋

台中購物節3.5億預算二、三讀 市議會藍綠無共識、5月再審

台中購物節3.5億付委表決通過 綠營批：多數暴力

相關新聞

台中一中「烯環鈉」涉岐視延燒 南市原住民議員也炸鍋

台中一中在4月29日園遊會，有學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭解讀是「死番仔」的諧音，今天在台南市議會引原住民議員關切，...

午餐好食光 讓孩子吃出幸福與健康

雙薪家庭忙碌的父母有時難以為孩子準備便當，外食比例不斷提高，因此，校內營養午餐也成為學生一天當中最重要的一餐。為了讓孩子不只吃飽還要吃好，各校營養師、廚師絞盡腦汁各出奇招，讓孩子在每天最期待的午餐時光，感受到舌尖上的幸福滋味。

青秀樂台中！打造一站式求職服務 青年成功就業金安薪

每當紅豔的鳳凰花開，就是學生揮別校園，踏入職場的重要時刻。為了協助青年就業，台中市府推出「青秀樂台中」計畫，透過一站式的多元服務，讓青年朋友順利接軌職場。

台中市民野餐日7號登場 APP可查多項活動資訊

台中市民野餐日7日登場，市府今年擴大舉辦，將於中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園4地同時登場，建設局表示，中...

台中美術家接力展！ 陳麗娟油畫展「如歌行旅」登場

台中市美術家接力展今年度首展「如歌行旅－陳麗娟油畫創作展」，即日起至5月28日於葫蘆墩文化中心展出，陳麗娟藉由擅長的點線...

和美鎮公共自行車MOOVO今上路 新設立5個站點

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務，繼彰化、員林、鹿港之後，今天拓展到和美鎮，新設立5個站點，提供民眾通勤、通學及遊憩使...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦