CHATGPT規劃購物節提12頁企劃書 議員批中市府不如

台中市議會財政經濟業務質詢，國民黨議員李中認為AI時代「沒有笨人、只有懶人」，他透過CHATGPT，就獲得購物節12頁的企劃書，但經發局的計畫只有抽獎。他表態說市府要他支持，一句話「做不到」。

經發局表示，今年會加強各項產業行銷，針對議員們的建議，納入第5屆台中購物節規劃中執行，另待5月下旬台中購物節計畫決標後，持續推動行銷宣傳、特色市集、實體活動等項目，積極與台中市產、官界聯手廣為宣傳；台中購物節再結合「消費金喜送」計畫的抽獎，擴大行銷品牌行銷吸引力，放大活絡台中市產業經濟的效益。

李中認為，台中購物節的主軸5年以來都維持只有抽獎，他在AI軟體簡單輸入一些台中購物節的活動方向、經費條件與預期目標後，CHATGPT就可以幫忙產出12頁的企劃書，不但有行銷建議，還有每天的活動配套，並現場操作。但經發局要爭取3.5億經費，僅提出幾頁說明，且從頭到尾只有抽抽樂，完全提不出創意。

他說，承辦單位起碼可以上網透過CHATGPT取得基本範本，目前送到議會的企劃內容看不出如何協助業者提升業績，也看不到如何吸引外縣市的遊客，更沒有具體能提升產業的發展，經發局這樣的態度，要他支持追加預算案，一句話「做不到」。，

經發局說明，台中購物節自108年第1屆起即積極與產業、市場、夜市與商圈團體合作，分別前往過大安、文心、北屯、豐原、霧峰、逢甲、谷關、草悟道、舊火車站站前廣場、大里、烏日、東勢、太平長億、清水五權夜市等地點辦理行銷活動。

經發局進一步說明，去年第4屆更邀請到23家企業贊助暖身活動，包含薰衣草森林、十二月餐飲事業、心之芳庭、陳允宝泉、歐客佬、甲文青茶飲、華剛茶業、希望綠豆湯、以及旅禾泡芙之家等店家合作行銷導客。