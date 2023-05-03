台中一中「烯環鈉」涉岐視延燒 南市原住民議員也炸鍋

台中一中在4月29日園遊會，有學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭解讀是「死番仔」的諧音，今天在台南市議會引原住民議員關切，穎艾‧達利及施余興旺都表達遺憾和痛心，再次把族群當成嘻笑及岐視性言詞，還說成是言論自由、認為只是開玩笑無傷大雅；教育局說，將對本市各級學校師生加強宣導，不得有類此情事發生。

穎艾‧達利表示，台中一中發生這種事到處都可能會發生，是因大環境大人給孩子的影響，隨便講「番仔」、「番仔火」認為為只要沒有惡意只要是習慣用法就不會涉及到任何岐視及人權的不尊重。

他花了4年時間請大家連「番」都不要用，「不要再番了」都不要用，台灣自詡是寧靜革命，是最棒的政權移轉方式是錯誤的，因為大家沒有經歷過權利要如何爭取到，所以沒有深植在價值觀是很可怕的事，很多議員關切校園霸凌、校園毒品等問題，但對於人的對於彼此善意對待是一種價格觀，沒有培養良好價值觀，沒有辦法明善惡辨是非。

穎艾‧達利說，在歐洲使用納粹的符號說是善意的，別人可以接受嗎？在台灣竟然可以接受是言論自由，如果大人的世界都是這樣，小孩為什麼會發生這種事情且層出不窮，希望所有老師可以了解，很多對於社會族群職業的印象來自教育現場。

施余興旺也說，台中一中的園遊會，有學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，岐視原住民，表達遺憾和痛心，公民教育非常失敗。教育要向下紮根加強宣導尊重各族群加強多元族群文化的教育，讓各族群更融洽更和諧。

教育局長鄭新輝表示，友善校園在於孩子彼此尊重，對事件感到遺憾，要彼此注意用這個字和詞會不會傷害到其他人，日常語言習慣不能很快改過來，但至少不應該有意或刻意去做有損及他人尊嚴和榮譽的事情，會提醒各校注意。教育局說，將對本市各級學校師生加強宣導，持續推動多元文化及人權教育，融入各項教學、競賽及活動，不得有類此情事發生。