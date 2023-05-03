快訊

被爆周旋舊愛新歡3女之間 吳志剛：請讓我用自己力量面對

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

台中一中「烯環鈉」涉岐視延燒 南市原住民議員也炸鍋

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員穎艾‧達利（右）今天在議會質詢教育局長鄭新輝，針對台中一中園遊會，有學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，被視為諧音「死番仔」岐視原住民，表達痛心。記者吳淑玲／攝影
台南市議員穎艾‧達利（右）今天在議會質詢教育局長鄭新輝，針對台中一中園遊會，有學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，被視為諧音「死番仔」岐視原住民，表達痛心。記者吳淑玲／攝影

台中一中在4月29日園遊會，有學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭解讀是「死番仔」的諧音，今天在台南市議會引原住民議員關切，穎艾‧達利及施余興旺都表達遺憾和痛心，再次把族群當成嘻笑及岐視性言詞，還說成是言論自由、認為只是開玩笑無傷大雅；教育局說，將對本市各級學校師生加強宣導，不得有類此情事發生。

穎艾‧達利表示，台中一中發生這種事到處都可能會發生，是因大環境大人給孩子的影響，隨便講「番仔」、「番仔火」認為為只要沒有惡意只要是習慣用法就不會涉及到任何岐視及人權的不尊重。

他花了4年時間請大家連「番」都不要用，「不要再番了」都不要用，台灣自詡是寧靜革命，是最棒的政權移轉方式是錯誤的，因為大家沒有經歷過權利要如何爭取到，所以沒有深植在價值觀是很可怕的事，很多議員關切校園霸凌、校園毒品等問題，但對於人的對於彼此善意對待是一種價格觀，沒有培養良好價值觀，沒有辦法明善惡辨是非。

穎艾‧達利說，在歐洲使用納粹的符號說是善意的，別人可以接受嗎？在台灣竟然可以接受是言論自由，如果大人的世界都是這樣，小孩為什麼會發生這種事情且層出不窮，希望所有老師可以了解，很多對於社會族群職業的印象來自教育現場。

施余興旺也說，台中一中的園遊會，有學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，岐視原住民，表達遺憾和痛心，公民教育非常失敗。教育要向下紮根加強宣導尊重各族群加強多元族群文化的教育，讓各族群更融洽更和諧。

教育局長鄭新輝表示，友善校園在於孩子彼此尊重，對事件感到遺憾，要彼此注意用這個字和詞會不會傷害到其他人，日常語言習慣不能很快改過來，但至少不應該有意或刻意去做有損及他人尊嚴和榮譽的事情，會提醒各校注意。教育局說，將對本市各級學校師生加強宣導，持續推動多元文化及人權教育，融入各項教學、競賽及活動，不得有類此情事發生。

教育局 人權

延伸閱讀

文化首都展內涵 南市管樂、弦樂合奏制霸全國音樂賽

台南親子嘉年華來報到 527一起和YOYO家族Fun玩

中一中園遊會文宣「烯環鈉」引熱議 網炸鍋：歧視原住民

創全國首例！台南新化DOC影片獲國家文化資產網收錄

相關新聞

台中一中「烯環鈉」涉岐視延燒 南市原住民議員也炸鍋

台中一中在4月29日園遊會，有學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭解讀是「死番仔」的諧音，今天在台南市議會引原住民議員關切，...

午餐好食光 讓孩子吃出幸福與健康

雙薪家庭忙碌的父母有時難以為孩子準備便當，外食比例不斷提高，因此，校內營養午餐也成為學生一天當中最重要的一餐。為了讓孩子不只吃飽還要吃好，各校營養師、廚師絞盡腦汁各出奇招，讓孩子在每天最期待的午餐時光，感受到舌尖上的幸福滋味。

青秀樂台中！打造一站式求職服務 青年成功就業金安薪

每當紅豔的鳳凰花開，就是學生揮別校園，踏入職場的重要時刻。為了協助青年就業，台中市府推出「青秀樂台中」計畫，透過一站式的多元服務，讓青年朋友順利接軌職場。

台中市民野餐日7號登場 APP可查多項活動資訊

台中市民野餐日7日登場，市府今年擴大舉辦，將於中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園4地同時登場，建設局表示，中...

台中美術家接力展！ 陳麗娟油畫展「如歌行旅」登場

台中市美術家接力展今年度首展「如歌行旅－陳麗娟油畫創作展」，即日起至5月28日於葫蘆墩文化中心展出，陳麗娟藉由擅長的點線...

和美鎮公共自行車MOOVO今上路 新設立5個站點

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務，繼彰化、員林、鹿港之後，今天拓展到和美鎮，新設立5個站點，提供民眾通勤、通學及遊憩使...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦