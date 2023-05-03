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彰化花壇早餐店降5元 業者：蛋價回穩應降價

中央社／ 彰化3日電

彰化花壇鄉有早餐店宣布，含雞蛋餐點降價5元。業者表示，先前蛋價大漲才漲5元，現在價格回穩，餐點也應降價；有顧客聽聞贊同表示，未來會多光顧。

彰化縣花壇鄉一間早餐店貼出公告，指因蛋價回穩，自今天開始，店內含有雞蛋的餐點一律降價新台幣5元，像是夾肉蛋餅就從45元降回40元；林姓業者接受媒體聯訪時表示，因蛋價回穩，決定降價。

林姓業者指出，每天約需使用200顆雞蛋，4月初因為出現蛋荒，蛋價大漲，才會決定含有雞蛋的餐點都漲5元，所幸客人們都體諒，餐點漲價後生意沒有受到影響。

不過，另一名在彰化溪湖鎮開設早餐店的許姓業者接受中央社記者電訪時指出，去年3月至今，雞蛋價格上漲約2成，除雞蛋外，像是肉類、麵粉等食材都漲價，也只好跟著漲價。

許姓業者說，最近雞蛋有降價，但價格和去年3月相比還是差很多，降價的早餐店仍是少數；考量到雞蛋價格仍不穩定，加上政府已宣示要推廣洗選蛋，洗選蛋價格比較高，暫時按兵不動，先不調價。

前往早餐店消費的客人則說，先前出現蛋荒，自己前往超市買的雞蛋也漲價，能夠理解早餐店漲價，聽到店家願意降價，未來會增加前往早餐店消費的次數。

早餐店 雞蛋 蛋價

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