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和美鎮公共自行車MOOVO今上路 新設立5個站點
彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務，繼彰化、員林、鹿港之後，今天拓展到和美鎮，新設立5個站點，提供民眾通勤、通學及遊憩使用，縣長王惠美表示，未來縣府將逐步在各鄉鎮增設公共自行車站點，讓更多鄉親享受到公共自行車的便利，達到節能減碳目標。
彰化縣長王惠美今天主持和美鎮公共自行車MOOVO啟用典禮時表示，MOOVO運點科技導入無樁式停車、省力的電輔車以及採用多元支付方式，讓民眾更方便借還車。彰化縣服務站點從原本的68站擴建到79站，服務車輛由原本1650輛，感謝運點公司免費加碼150輛，擴增到現在的1800輛，未來期望能串連彰化縣公共自行車MOOVO，讓彰化縣民能在和美借車，騎到彰化、員林、鹿港還車。
運點科技董事長張元耀表示，運點科技從2021年開始，在彰化市、員林市及鹿港鎮3個地區提供服務，加上今天啟用的和美鎮站點，已有4個市鎮，運點科技公司的服務分兩種，分別是變速自行車和現在比較符合潮流、節能減碳的電動輔助自行車。
張元耀說，運點科技採用的技術，是全虛擬樁的技術，運用比較靈活的衛星與藍芽定位的方式，可以讓未來的擴站或改站更加方便，也希望未來能在彰化縣各個地區持續的拓展公共自行車的服務。
和美鎮長林庚壬表示，和美鎮公共自行車MOOVO初期在和美鎮公所、道東書院、和東國小、新庄國小、烏溪堤岸設置5個站，縣府也會在後台檢視使用數據，依據民眾的使用情況做調整，讓未來設站更精準，更多的鄉親能夠受惠於公共自行車租賃，同時也能達到節能減碳的目的。
交通處表示，為了回應縣民期盼，公共自行車擴站到和美只是第一步，縣府會持續努力，全面提升彰化縣公共運輸轉乘便利性，串連重要景點、據點及公共運輸場站，擴大公共自行車網絡整體效益。
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