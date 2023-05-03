今年底虧30億？ 中捷：運量屢創新高 資金可因應至113年

台中捷運原先資本額為35億，藍綠議員擔心，依照目前「燒錢」的進度，擔心年底總虧損將累積達30億元，又要面對資本「燒光」的窘境，中捷會再次向市政府提增資計畫。中捷指出，截至111年底止，公司累計虧損是20.86億元，今年運量持續成長，3與4月運量都刷新紀錄，預期可大幅減少虧損，公司持續開源節流，將每年虧損控制在預算額度內。

中捷公司強調，台中捷運目前僅單一路線，路網未成形前，預估難以達到規模運量而損益兩平之營運目標，依目前公司財務資金預估仍尚可因應112年及113年的營運資金所需。未來倘資金短缺，將研擬規劃營運資金來源，維持穩定營運。

中捷公司表示，隨111年下半年疫情陸續緩解及防疫政策鬆綁，民眾搭乘大眾運輸意願大幅增加，車站周邊各項活動亦恢復舉辦，運量明顯回升，今年3月單月運量106萬3409人次，4月運量109萬2019人次，且創3項紀錄，包括月運量109萬人次、日均運量3.6萬及平日日均運量3.4萬，都是通車以來新高。

另市府今年7月即將推出中部通勤定期月票方案，台中市民享每月299元吃到飽，鼓勵市民多搭乘大眾交通運輸，預期將可大幅挹注本業及附業收入。

中捷公司指出，調查旅客滿意度達93.7%，日均運量也自今年1月起呈現上升趨勢，相較1月日均運量3萬2809人次，4月日均運量成長10.9%。

中捷今年4月假日平均日運量3萬9315人次，原本假日尖峰時段為下午4點至7點時，5月6日起尖峰時段提早至上午11點開始至下午7點，班距8分鐘。離峰時間， 上午11點前、晚上7點以後班距是10分鐘。中捷公司表示，持續滾動檢討平日與假日班距，提供旅客便利搭乘，可透過台中捷運APP查詢。

中捷公司指出，截至111年底止，公司累計虧損為20.86億元，加上今年運量成長，預期將可大幅減少虧損。公司持續透過開源節流方式，嚴謹管控營運成本期減輕營運壓力，努力維持少虧為盈之目標，將每年虧損控制於預算額度內。