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中一中「烯環鈉」歧視原民 盧秀燕：孩子學到經驗、就是很好的教育

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧視意味。圖／擷取自網路
台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧視意味。圖／擷取自網路

台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，挨轟歧視原住民。台中一中校長林隆諺昨天發聲明向全體原住民致歉外，也表示願意承擔所有教育責任。台中市長盧秀燕今表示，孩子從事件中知道有時候玩笑不能開過頭，會去傷害到別人，孩子學到經驗，就是很好的教育，希望社會大眾把這件事情當作很好的教材，大家共同學習。

台中一中4月29日舉辦園遊會，高二學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，28日學生在班級IG發出「烯環鈉」宣傳海報，以化學式的諧音「死番仔」影射對原住民的不雅稱呼，海報中該班級販售的飲料品名，也刻意取為「芒番了」、「出草的味道」、「彩虹橋」等，在網路引發各界關注，遭批評此舉是「歧視」、「侮辱」原住民族。

台中市長盧秀燕今早出席南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程開工動土典禮時表示，台中一中是全國最好的學校，孩子不但優秀且有創意，他們有幽默感、偶爾想開開玩笑，但是有時候開過頭了，對別人造成傷害，中一中校長昨天已經向社會大眾道歉。

盧秀燕說，她認為這是一個很好的教育，讓孩子從事件中知道，開玩笑、有幽默感雖然是件很好的事情，但有時候玩笑不能開過頭，會去傷害到別人；事件發生後，學校處理得宜，孩子也學到經驗，這就是很好的教育，希望社會大眾把這件事情當作很好的教材，大家共同學習。

針對台中一中「烯環鈉」事件，台中市長盧秀燕今早出席南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程開工動土典禮時表示，孩子學到經驗，就是很好的教育。記者余采瀅／攝影
針對台中一中「烯環鈉」事件，台中市長盧秀燕今早出席南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程開工動土典禮時表示，孩子學到經驗，就是很好的教育。記者余采瀅／攝影

原住民 盧秀燕

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