南投竹山青年住宅 地點敲定

爭取南投縣青年返鄉，繼南投市之後，縣長許淑華昨天敲定未來竹山鎮青年住宅的選址，不僅鄰近大智路的竹夢親子公園，在1060坪的基地上，預估興建77到上百戶之間，以青年負擔最小價格，圓夢擁有自己的家。

縣長許淑華指出，位在竹山鎮桂林段564地號的青年住宅，權屬單純完整，距離即將開發的竹山竹藝產業園區很近，將併同草屯鎮青年住宅加速可行性評估，積極為南投縣打造宜居城市的環境，更期盼獲得縣議會支持編列先期計畫預算，早日促成青年住宅動工。

許淑華表示，竹山青年住宅基地全部是縣有地，且屬於竹山都市計畫住宅區，建蔽率60%容積率180%，面臨大智路的寬度接近100公尺，對面就是預計年底完工的竹夢親子公園，附近還有學校、竹藝園區，地點可說相當好。

許淑華說，目前南投市青年住宅第一期45戶已接近完工階段，詢問度超高，啟動竹山青年住宅籌建計畫，也會多方蒐集青年成家購屋的需求，提供縣府在設計時納入，讓青年住宅蓋得更好更實用。

南投縣建設處指出，未來竹山青年住宅不論是青年自住或是帶著長輩同住，都會有妥適的房型可供選擇，預計全部興建3房型的青年住宅就可以蓋到77戶，若再酌調納入1房及2房型，總戶數更可達上百戶。