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彰化兩大地標廢墟 擬改建大樓

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣員林市著名地標「黃金帝國」大樓，從地標變廢墟，縣府決定拆除，初步規畫採住商混合大樓模式開發，並辦理都市更新。本報資料照片
彰化縣員林市著名地標「黃金帝國」大樓，從地標變廢墟，縣府決定拆除，初步規畫採住商混合大樓模式開發，並辦理都市更新。本報資料照片

彰化市喬友大樓、員林市黃金帝國大樓昔日有「北喬友，南黃金」之稱，如今兩大地標卻淪為「廢墟」，目前都在辦理都市更新程序，縣議員昨天關切進度，縣府建設處長劉玉平表示，喬友大樓今年7月可完成拆除，都市更新會預定10月提送計畫書，黃金帝國也將拆除，初步規畫採住商混合大樓模式開發，預計明年辦理公開評選招商。

喬友大樓位於彰化火車站前，土地面積408坪，1993年完成，是15層的綜合商業大樓，連同2021年6月30日造成4死22傷的大火，共已浴火4次，經鑑定為危樓，縣府以2100萬元發包，去年9月起，以挖土機傳統方法拆除。

喬友大樓改建將辦理自辦都市計畫更新，縣議員楊子賢關切都更進度，他說，聽聞業主計畫將拆除後的空地，先行做為停車空間，紓解火車站前停車問題。建設處長劉玉平表示，喬友大樓預定7月拆除完畢，若業主同意拆除後的空地，先行做為停車空間，縣府樂觀其成。

喬友大樓管委會前主委蔡進豐說，喬友大樓朝綜合商 大樓改建的可能性很大，但仍未委任建築師設計，在未改建前，先做為停車場是個選項，但仍要都更會同意。

員林市黃金帝國大樓也將朝拆除，並由公辦都更方向辦理，縣議員張錦昆也關切進度。劉玉平說，為推動黃金帝國大樓重建及鄰近公有土地整體規畫使用，初步規畫採住商混合大樓模式開發，低樓層以商業使用為主，公有土地參與都市更新部分作公益性設施使用，後續於規畫方案完成後，會徵求地方意見，預計2024年辦理公開評選招商及發布都市更新計畫。

喬友大樓 都市更新 都更 都市計畫

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