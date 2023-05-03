台中街友漸增 議員籲專案處理

台中市列冊街友人數逐年上升，到上月底有279人，街友聚集的熱點區域在市中心中西、東南區及北區等公園、地下道及火車站等，民進黨議員陳俞融等人關注街友安置問題，要求市府成立專責小組，了解街友需求，逐步引導街友回歸社會。

社會局長廖靜芝表示，社會局配合當地警局、區公所等單位，聯合稽查街友聚集區域，由於街友有其生活習性及自主性，基於人權，非依法律不得強制安置，但社會局會視街友身心狀況，採取安置與輔導等作法，目標就是要協助街友慢慢建立正常生活規律，最終重新回到社會；市府也會研議成立專案小組的可行性。

街友造成台中市的治安事件，包括去年有街友喝酒時，和朋友起口角，被對方拿酒瓶砸頭，傷重不治；去年9月，女子落單走綠空廊道，遭街友持物痛毆。

市議會昨進行民政委員會業務質詢，市議員陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤、張芬郁、陳淑華、謝家宜等人，要求市府成立專案小組，在顧及人權前提下，改善街友處境。陳俞融提到，根據內政部社會司資料，成為街友的主要原因分別是失業以及付不出房租，其中超過4分之3的街友，希望能有可居住的家、再次回歸社會，若政府對症下藥，多數街友都願意重新振作。

陳俞融說，台中市街友人數呈現上升趨勢，卻未看到市府有積極作為，讓街友成為治安、環境問題汙名化對象，實不可取。目前台中市街友在舊市區人數都是增加的，但社會局提供的收容資源，如臨時庇護收容所、街友中繼住宅、合格長期養護照顧機構等，呈現收容床位過剩情況，使用率不高，社會局應更積極與街友溝通，說服街友願意使用入住這些安置處所，有效運用資源。

陳俞融建議市府，社會局應成立專案小組，化被動為主動，先安置街友再輔導，聯合各局處，追蹤每名街友流落街頭的原因，從根本上了解成因，兼顧人權和市容加以改善，讓街友不再需要餐風露宿。

市議員陳雅惠也說，街友經常睡在騎樓、地下道、公園等公共場合，有時喝酒鬧事有礙觀瞻，衍生治安問題，學童上學時的人身安全，讓家長忐忑不安。希望市府評估增加社工協助處理街友醫療、安置或找工作。