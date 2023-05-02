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沙鹿靈骨塔位將飽和 中市府持續規劃樹葬區

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市議員王立任、張玉嬿、謝志忠、黃守達指出，沙鹿納骨塔骨灰櫃位僅剩約200個空位，要求民政局評估增設「沙鹿樹葬園區」。圖／王立任提供
中市議員王立任、張玉嬿、謝志忠、黃守達指出，沙鹿納骨塔骨灰櫃位僅剩約200個空位，要求民政局評估增設「沙鹿樹葬園區」。圖／王立任提供

環保意識抬頭，台中市議員王立任、張玉嬿、謝志忠、黃守達今在民政業務質詢中，指出沙鹿納骨塔骨灰櫃位僅剩約200個空位，要求民政局評估增設「沙鹿樹葬園區」，解決櫃位不足問題，也符合環保葬趨勢。民政局長吳世瑋表示，環保葬比例應會再增加，將陸續規劃樹葬園區。

王立任指出，納骨塔興建經費高，選擇環保葬為留下永續環境好選擇，而樹葬採循環利用方式，強調不立碑、不造墳、不進塔，遺體火化後，骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵園區內，回歸自然，為環保葬熱門選擇。

王立任、張玉嬿、謝志忠、黃守達提到，台中市去年環保葬有樹葬、海葬等選項，但占比僅為各葬法總數的1.6成，但北市有高達4成，中市仍有推動空間；而沙鹿納骨塔僅剩200多個塔位，要求民政局盡速規畫殯葬空間，並將環保葬納入考量。

王立任說，納骨塔自規畫至興建完成，至少需5年，相較之下，樹葬成本較低，民眾觀念在改變，環保葬需求會逐年增加，市府應提供足夠樹葬園區，為推動環保葬作好準備。

王立任建議市府，應設立沙鹿樹葬園區，落實環保葬，且更多樹葬園區，對大肚山每年山林火災也將有改善。

民政局長吳世瑋說明，台中市的環保葬包括樹葬與海葬，比例約佔14.05%，六都第三，目前有大坑、神岡、大雅和清水樹葬園區等，清水樹葬園區預計7月開放，考量社會觀念改變及需求，環保葬比例應會再增加，將陸續規畫樹葬園區。

樹葬 台中市 謝志忠

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