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台中購物節改變抽獎方式？ 經發局保密民進黨議員炸鍋

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市經發局長張峯源向民進黨團說明購物節實施方式，但對部分內容保密，讓民進黨議員炸鍋。記者陳秋雲/攝影
台中市經發局長張峯源向民進黨團說明購物節實施方式，但對部分內容保密，讓民進黨議員炸鍋。記者陳秋雲/攝影

台中市府追加購物節3.5億元經費，經發局長張峯源今向民進黨團說明購物節內容，遭議員質疑完全不談未來作法，僅強調「須留給市長盧秀燕宣布」，引發綠營議員強烈不滿，說明會不歡而散。

台中購物節追加3.5億預算送市議會這次定期會2、3讀，民進黨議員指出，市府所提具體計畫不清楚，還是「抽獎」，不具刺激經濟效果，主張退回；藍營議員反對刪除預算，呼籲「別害購物節沒獎金」，經黨團協商，調整議程於5月8日續審。

經發局長張峯源連日向各黨團及無黨籍議員說明並爭取3.5億元經費過關，民進黨團指出，經發局只說明購物節成效、擴大攤商等對象，未具體說明活動調整的辦法，引發綠營議員不滿。

議員陳淑華不滿的說，經發局要爭取預算，卻說活動內容是秘密、不能講，要議員空白背書，又稱未來調整的活動不是用3.5億元這筆經費，到底賣甚麼關子？她指國民黨團幾天前就提到市府要發「物調券」，民進黨團卻毫無所悉，對這筆預算反對到底。

張峯源堅持活動內容要讓市長宣布，議員蔡耀頡質疑市府是否要配合立委選舉，想要作球給特定參選人？張家銨也說，市府爭取議員通過預算，卻不給詳細資料，有這種道理嗎？

議員江肇國說，市府到議會溝通政策，就應該公開透明，對內的政策溝通本應該坦白，購物節要結合政府普發6000元，到底如何爭取商機？活動內容是甚麼？要如何使用？如何發放及領取都不講，應該由市長帶隊來說明。

黨團總召何文海即宣布散會，購物節說明會不歡而散。

議員 民進黨

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