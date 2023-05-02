南竹山鎮青年住宅基地敲定 併草屯案加速可行評估

竹山鎮桂林段564地號1060坪基地將興建竹山鎮首棟青年住宅，預估興建戶數為77到百戶間，南投縣政府將併同草屯鎮青年住宅案加速可行性評估，盼獲縣議會支持編列先期計畫預算。

南投縣政府推動青年住宅再有進展，選址竹山鎮桂林段564地號1060坪基地啟動籌建計畫，若全部興建3房型可蓋77戶；若調整納入1房、2房型，總戶數更可達上百戶。南投縣長許淑華今天與縣府建設處長張洲滄踏勘基地現況，盼獲縣議會支持編列先期計畫預算。

許淑華接受媒體聯訪表示，這塊基地權屬單純、完整，全部是縣有地，且屬竹山都市計畫住宅區，建蔽率60%、容積率180%，臨大智路寬度近100公尺，對面就是預計年底完工的「竹夢」親子公園，附近還有學校、即將開發的竹藝產業園區，地點相當好。

許淑華說，竹山鎮青年住宅總售坪達3689坪，未來不論是青年自住或與長輩同住，都有適當房型供選擇，縣府將併同草屯鎮青年住宅案加速可行性評估，為南投縣打造宜居城市環境，並以負擔最小價格助青年圓夢擁有自己的家，盼早日促成兩鎮青年住宅動工。

許淑華也表示，目前南投市青年住宅第1期45戶已近完工階段，縣民詢問度高，供不應求情況可預見，接下來南投市第2期55戶將興建；竹山鎮、草屯鎮青年住宅基地也有著落，縣府會在縣議會大力支持下，回應青年安居成家需求。