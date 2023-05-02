彰化喬友大樓估7月拆完 空地有意設停車場

彰化喬友大樓大火後安全有疑慮，縣府展開拆除作業，但大樓內雜物太多，拆除完畢時間延誤到7月。由於喬友大樓屬商業用地，所有權人有意自辦都市更新，並在空窗期設停車場。

民國110年6月30日，位在彰化火車站前的喬友大樓發生大火，造成4死20多傷，其中一名死者為彰化縣消防局消防隊員陳志帆。大火發生後，喬友大樓結構經鑑定為危樓需拆除。

彰化縣議會第20屆第一次定期會今天安排彰化縣長王惠美施政報告，報告結束後縣議員針對內容質詢；民進黨彰化縣議員楊子賢指出，喬友大樓大火後安全有疑慮，縣府拆除大樓的作業進度為何？大樓管委會若把空地拿來設置停車場是否可行。

彰縣府建設處長劉玉平說明，喬友大樓拆除作業原本預計今年4月完成，不過因大樓內雜物太多，延誤拆除進度，要到7月才能拆除完畢。

劉玉平指出，大火發生後，大樓被認定安全有疑慮需拆除，所有權人有意自辦都市更新，也已成立都更會，由於大樓所在土地屬商業用地，所有權人想利用都更作業時的空窗期設停車場沒有問題，未來若都更會提出計畫，建設處也會盡快審核。