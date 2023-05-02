南投縣社寮國小建新環形跑道 百年老樹不移不砍

社寮國小100公尺直線跑道20多年未整修，多處破損，經教育部體育署補助新台幣700多萬元，動工整建為200公尺環形跑道，且為保留校友回憶，百年榕樹、芒果樹不移、不砍。

竹山鎮社寮國小跑道20多年未整修，經縣府、民代爭取，獲教育部體育署補助700多萬元整建為200公尺環形全新跑道運動場，今天舉行開工典禮，南投縣長許淑華等人出席，預計今年10月啟用，許淑華致詞表示，縣府非常重視學生體育與健康，感謝中央、縣議會支持。

許淑華說，社寮國小有百年歷史，集集大地震造成教學大樓及紅土跑道嚴重受損，學校全面重建，但跑道只有百公尺，且經多年使用鋪面已破損，經校方、家長會爭取及縣府、民代協助，獲體育署補助整建新跑道。

社寮國小校長卓宏興表示，因場地規劃及經費問題，921地震後只能設置100公尺直線跑道，體育運動受限制，新操場規劃5個直線、3個環形跑道，且因校內百年榕樹、百年芒果樹都是校友回憶，因此所有樹木「不移、不砍」，期待完工後體育教學有更好表現。