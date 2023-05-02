潭子旱溪西路「分手」自行車道 年底拓寬為單向雙車道
台中市潭子區旱溪西路(潭興路至南興北二路)因與自行車道共構，一般車道路幅不到4公尺，汽、機車爭道，事故頻傳。立法委員楊瓊瓔、台中市議員賴朝國爭取市府建設局投入2000萬元經費，拆除現有自行車道並釋出路幅，拓寬為7.5公尺雙車道，今舉行工程說明會，預計5月中動工，年底前完工。
潭子區旱溪西路將拓寬為7.5公尺，今天上午舉行施工前說明會，包括建設局總工程司陳建權、觀光旅遊局副局長陳育正、立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、聚興里長黃沛綺、潭陽里長楊仲傑、褔仁里長游豐瑋均出席。
台中市養護工程處山線工程隊隊長陳漢生說明，潭子區旱溪西路(潭興路至南興北二路)現況路寬不到4公尺，預計將單向單車道拓寬為單向雙車道，路寬從3公尺拓寬為7.5公尺，現有自行車道移至堤外腹地，預計5月中進場施工，今年底完工。
陳漢生表示，為改善旱溪西路行車安全，旱溪西路拓寬工程全長1.5公里，自潭興路至南興北二路，總經費2028萬元，施工期間全段封閉，籲請用路人配合改道，至於自行車路線將暫時改道旱溪東路。
觀光旅遊局副局長陳育正補充，旱溪西路自行車道配合拓寬工程，路線暫時改道旱溪東路，未來將利用堤外腹地重新施作自行車道，設計案已審查通過，並爭取水利署前瞻計畫水環境建設總經費約5000萬元，將在今年底旱溪西路拓寬完成，重新施作自行車道，預計明年底完工。
賴朝國表示，旱溪西路因與自行車道共構，路幅狹窄，汽機車爭道，經常發生騎士遭逼車，非常危險。因台74線及國4豐潭段工程，旱溪西路作為替代道路，拓寬案因此延宕多年，如今台74線及國4豐潭段通車，拓寬案才得以順利推動。
楊瓊瓔說，旱溪西路拓寬案經過無數次會議，感謝建設局、觀光旅遊局及水利署等相關單位合作及協助，前後三度會勘，促成自行車道遷移至堤內腹地，將釋出的路幅還給一般道路，實現鄉親多年來的期待。
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