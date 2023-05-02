台中1例確診A肝回國後曾吃冷凍藍莓 共食家人無不適

台中市衛生局4月底獲報，一名40歲男性民眾確診A型肝炎，調查發現他3月曾前往墨西哥，回國後曾吃過冷凍藍莓產品，目前一同食用的家人無不適，感染源仍待釐清。

台中市衛生局今天告訴中央社記者，4月底接獲通報，一名40歲男性罹患急性病毒性A型肝炎確診病例，疫調發現，個案在2至3月間曾前往墨西哥，回國後有食用在外送平台網路超市購買的冷凍藍莓食品，目前一同食用的家人並無不適症狀。

因好市多股份有限公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，檢出A肝病毒陽性。台中市食品藥物安全處4月29日派員分別至好市多南屯店、北台中店稽查疑受病毒汙染的「KirklandSignature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品下架情形，此批號產品僅有南屯店進貨，目前剩餘5包，已全數下架。

此外，台中2家好市多店已將此品項產品全面預防性下架，共4批計4323包，已全數以膠膜封裝後暫存於退貨區，後續依規定進行銷毀。

食安處呼籲，急性A型肝炎的主要症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸症狀，且A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天。

民眾若食用此批莓果產品有出現症狀者，請就醫並告知飲食史，以利醫師評估感染情況與採檢。