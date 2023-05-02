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守護海上粉紅超跑　海委會擴大招募「白海豚陸觀巡守隊」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
漁民進行漁撈作業時目擊白海豚。圖／讀者提供
漁民進行漁撈作業時目擊白海豚。圖／讀者提供

海洋委員會主任委員管碧玲今天前往彰化縣鹿港鎮白海豚媽祖宮，與彰化區漁會、漁民及民間團體進行面對面交流，管碧玲表示，為保育臺灣白海豚族群存續，積極守護棲地環境，將擴大召募「白海豚陸觀巡守隊」，全力邀請沿近海漁民成為守護白海豚的夥伴。

海委會表示，白海豚在農曆3月中旬過後東北季風減弱，漁民頻繁出海進行漁撈作業時，常被目擊出現在台灣西部海域，因為適逢媽祖誕辰，地方俗稱為媽祖魚，白海豚初生時全身呈深灰色，隨著年齡增長淡化為白色，當牠們運動時血管會膨漲散熱，身體因而呈粉紅色，又被暱稱粉紅超跑。

管碧玲表示，海洋委員會2020年正式公告「中華白海豚野生動物重要棲息環境」，由於白海豚棲地範圍相當廣大，單憑政府機關的人力與資源往往無法面面俱到，唯有公私協力才能為海洋保育帶來雙贏的局面。

管碧玲說，海保署在2021年訂定「臺灣白海豚保育計畫」，首次與涉及白海豚重要棲地的通苑、南龍、臺中、彰化、雲林及嘉義區漁會合作，推動白海豚棲地保護行動，建立白海豚巡護目擊回報平台，目前群組成員已經由第1年的55位大幅成長至174位，漁民即時回報白海豚累計70筆，今年持續辦理白海豚目擊回報獎勵，提供每筆目擊紀錄1000元獎勵金。

管碧玲表示，2022年海保署與媽祖魚保育聯盟、台灣蠻野心足生態協會協力合作執行8次白海豚陸地觀察作業，今年將擴大召募「白海豚陸觀巡守隊」，全力邀請沿近海漁民成為守護白海豚的夥伴，5月起攜手海保署西部沿海4個海洋保育站巡查員，共同進行保育行動。

海保署署長黃向文強調，透過各地區漁會組織的運作與協力，可建立與漁民更緊密的連結管道，擴大影響層面，也期待喚起全民對海洋保育的意識及關懷，共同參與守護白海豚。

彰化區漁會成立白海豚巡護艦隊，協助守護白海豚棲息環境。圖／讀者提供
彰化區漁會成立白海豚巡護艦隊，協助守護白海豚棲息環境。圖／讀者提供
海洋委員會主任委員管碧玲前往彰化縣鹿港鎮，參觀白海豚媽祖宮。圖／讀者提供
海洋委員會主任委員管碧玲前往彰化縣鹿港鎮，參觀白海豚媽祖宮。圖／讀者提供
海洋委員會主任委員管碧玲希望能跟漁民、在地團體共同建立夥伴關係，一起守護白海豚。圖／讀者提供
海洋委員會主任委員管碧玲希望能跟漁民、在地團體共同建立夥伴關係，一起守護白海豚。圖／讀者提供

海豚 漁民 管碧玲

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