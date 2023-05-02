快訊

醫療專機已抵台！老鼠藥中毒交換生明返澳洲 北醫附醫最新回應

辛苦錢！搏鬥12小時釣14尾肥美黑鮪 4尾被海豬吃了只剩魚頭

跟著蝴蝶去旅行 水保局推出20條農遊路線玩南投

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
水保局南投分局與、日管處及當地公所合辦「跟著蝴蝶去旅行」活動，推出20條農村旅遊路線。圖／水保局南投分局提供
水保局南投分局與、日管處及當地公所合辦「跟著蝴蝶去旅行」活動，推出20條農村旅遊路線。圖／水保局南投分局提供

南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，為讓國人親近當地及周邊生態，水保局南投分局與、日管處及當地公所合辦「跟著蝴蝶去旅行」，今年以生態之旅、森林療育、紅茶慢旅、食農教育與里山體驗等推出20條農村旅遊路線，並祭出抽獎及限量優惠。

埔里鎮公所指出，台灣蝴蝶逾400種，而有「蝴蝶王國」之稱，埔里過去擁約250種，享「蝶鎮」美譽，後因農耕、濫墾等致棲地受損，蝶況不復以往，但在官民合作復育下，又見蜂蝶翩翩，並透過「跟著蝴蝶去旅行」帶民眾遊憩賞蝶。

不過，「跟著蝴蝶去旅行」並非只有蝴蝶，農委會水土保持局表示，今年以南投地區的生態之旅、森林療育、紅茶慢旅、食農教育與里山體驗為5大主軸，範圍涵蓋埔里、仁愛、水里、集集、魚池等鄉鎮，規畫推出20條深度農村旅遊路線。

日月潭風景管理處則表示，跟著蝴蝶去旅行系列活動中還有「星光螢火蟲季」，今年初久旱不雨，螢況一度遲到，但春雨後大爆發，民眾在桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南及雙龍等7大賞螢據點，均可見大量螢火蟲於夜間閃爍的美景。

水保局南投分局也提到，跟著蝴蝶去旅行活動期間也有抽獎及好康優惠，5月底前搭台灣好行到日月潭，並入住當地合法旅宿可參加抽獎，最大獎是iPhone14；還能「低碳回饋集點」，集滿9點可至7-11水社棧門市兌換免費電輔車租借1次。

此外，東岸部落一日里山體驗優惠價1199元，限量100名；參加魚池東光社區龍哥單車微旅行可獲金線蓮生態瓶及免費金線蓮DIY體驗。「跟著蝴蝶去旅行」相關資訊可至「農村小童」臉書專頁或上「農村四季‧生命之歌（www.4seasontour.com.tw）」網站查詢。

水保局南投分局與、日管處及當地公所合辦「跟著蝴蝶去旅行」活動，推出20條農村旅遊路線。圖／水保局南投分局提供
水保局南投分局與、日管處及當地公所合辦「跟著蝴蝶去旅行」活動，推出20條農村旅遊路線。圖／水保局南投分局提供

蝴蝶 埔里 南投

延伸閱讀

不滿叨念南投男提3桶汽油燒死母 二審改判10年

南投爆多起「節電」變「竊電」 民眾挨告賠百萬

影／遊客闖南投仁愛原鄉教會露營 瞎扯「以為這裡廢棄」

影／南投又傳鱷魚出沒！40公分長眼鏡鱷被捕落網

相關新聞

梧棲朝元宮5日起繞境3天 文化保存展今先開跑

台中市梧棲區朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台60周年，展開系列活動，今起在梧棲文化出張所展出「文化保存系列-舊街復興朝元宮湄洲大...

竹山青年住宅選址確定 縣府爭取議會支持先期計畫預算

爭取南投縣青年返鄉回流，最重要的就是在各鄉鎮興建青年住宅，繼南投市之後，縣長許淑華今天敲定未來竹山鎮青年住宅的選址，不僅...

「旱澇並存」恐更常發生 中市府研擬短中長期計畫

台中近3年4月發生2次旱災，但今年4月卻反發生水災，氣候專家彭啟明認為，雨量將集中數次降雨，成為「強降雨」，「旱澇並存」...

台中往生互助會亂象多 未立案團體不必受市府稽核

台中市議員林德宇、曾威今在民政質詢指出，市府委託會計師查核全市列管的九個往生互助會的財務與會務，但對其他未列管的團體或個...

台中列冊街友279人且逐年上升 議員籲市府成立專案小組

台中市列冊街友人數截至今年4月底有279人，街友數逐年上升，街友聚集的熱點區域在市中心中西、東南區及北區等公園、地下道及...

台中市去年2員工墜樓 秘書處：加高頂樓圍欄管制進出

台中市文心第二市政大樓高壓電配電室使用超過30年，高壓電供電設備老舊，還發生2位員工墜樓，民進黨議員關注公務員工作環境，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦