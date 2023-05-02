跟著蝴蝶去旅行 水保局推出20條農遊路線玩南投

南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，為讓國人親近當地及周邊生態，水保局南投分局與、日管處及當地公所合辦「跟著蝴蝶去旅行」，今年以生態之旅、森林療育、紅茶慢旅、食農教育與里山體驗等推出20條農村旅遊路線，並祭出抽獎及限量優惠。

埔里鎮公所指出，台灣蝴蝶逾400種，而有「蝴蝶王國」之稱，埔里過去擁約250種，享「蝶鎮」美譽，後因農耕、濫墾等致棲地受損，蝶況不復以往，但在官民合作復育下，又見蜂蝶翩翩，並透過「跟著蝴蝶去旅行」帶民眾遊憩賞蝶。

不過，「跟著蝴蝶去旅行」並非只有蝴蝶，農委會水土保持局表示，今年以南投地區的生態之旅、森林療育、紅茶慢旅、食農教育與里山體驗為5大主軸，範圍涵蓋埔里、仁愛、水里、集集、魚池等鄉鎮，規畫推出20條深度農村旅遊路線。

日月潭風景管理處則表示，跟著蝴蝶去旅行系列活動中還有「星光螢火蟲季」，今年初久旱不雨，螢況一度遲到，但春雨後大爆發，民眾在桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南及雙龍等7大賞螢據點，均可見大量螢火蟲於夜間閃爍的美景。

水保局南投分局也提到，跟著蝴蝶去旅行活動期間也有抽獎及好康優惠，5月底前搭台灣好行到日月潭，並入住當地合法旅宿可參加抽獎，最大獎是iPhone14；還能「低碳回饋集點」，集滿9點可至7-11水社棧門市兌換免費電輔車租借1次。