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梧棲朝元宮5日起繞境3天 文化保存展今先開跑

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市梧棲區朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台60周年，展開系列活動，今起在梧棲文化出張所展出「文化保存系列-舊街復興朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台六十周年」特展。圖／讀者提供
台中市梧棲區朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台60周年，展開系列活動，今起在梧棲文化出張所展出「文化保存系列-舊街復興朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台六十周年」特展。圖／讀者提供

台中市梧棲區朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台60周年，展開系列活動，今起在梧棲文化出張所展出「文化保存系列-舊街復興朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台六十周年」特展，為本月5至7日的繞境暖身，信徒可一睹朝元宮珍藏的古文物、新舊照片風采。

朝元宮表示，今年適逢歲次癸卯年，梧棲朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台60周年，年初已展開第三屆彩繪老街系列活動，為展現湄洲大媽祖延靈渡台一甲子的故事，今在梧棲文化出張所展出「文化保存系列-舊街復興朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台六十周年」特展。

台中市海線社區大學主辦的青銀共學計畫，結合善水國中小學、草湳社區發展協會，以「為媽祖獻花」為創作理念的馬賽克拼貼作品、社大砌陶人社團創作的12尊陶藝神像公仔等豐富展品，慶祝媽祖壽誕◦

梧棲朝元宮主委尤碧鈴表示，重頭戲是5月5至7日(農曆3月16至18日)的祈安遶境活動，今年集結西安朝天宮、基隆新朝宮、蔴園福興宮．梧棲朝聖宮等多家廟宇同歡。

境內友宮包含：護駕的隨興宮、斗美三王府、龍安宮、奉天聖、定安宮、福德祠、順安宮、萬興宮、真武宮、富美宮、長興宮等廟宇共襄盛舉，為媽祖祝壽◦

台中市梧棲區朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台60周年，展開系列活動，今起在梧棲文化出張所展出「文化保存系列-舊街復興朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台六十周年」特展。圖／讀者提供
台中市梧棲區朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台60周年，展開系列活動，今起在梧棲文化出張所展出「文化保存系列-舊街復興朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台六十周年」特展。圖／讀者提供
台中市梧棲區朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台60周年，展開系列活動，今起在梧棲文化出張所展出「文化保存系列-舊街復興朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台六十周年」特展。圖／讀者提供
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台中市梧棲區朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台60周年，展開系列活動，今起在梧棲文化出張所展出「文化保存系列-舊街復興朝元宮湄洲大媽祖延靈渡台六十周年」特展。圖／讀者提供

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