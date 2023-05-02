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竹山青年住宅選址確定 縣府爭取議會支持先期計畫預算

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
未來竹山鎮青年住宅選址敲定，南投縣長許淑華（左二），預估可興建77戶到上百戶間的圓夢青宅。圖／南投縣政府提供
未來竹山鎮青年住宅選址敲定，南投縣長許淑華（左二），預估可興建77戶到上百戶間的圓夢青宅。圖／南投縣政府提供

爭取南投縣青年返鄉回流，最重要的就是在各鄉鎮興建青年住宅，繼南投市之後，縣長許淑華今天敲定未來竹山鎮青年住宅的選址，不僅相鄰大智路的竹夢親子公園，並在這塊擁有1060坪的基地上，預估興建戶數在77到上百戶之間，以青年朋友負擔最小的價格圓夢擁有自己的家。

縣長許淑華指出，位在竹山鎮桂林段564地號的青年住宅，權屬單純完整，距離即將開發的竹山竹藝產業園區也很近，府將併同草屯鎮青年住宅加速可行性評估，積極為南投縣打造宜居城市的環境，更期盼獲得縣議會支持編列先期計畫預算，早日促成兩鎮青年住宅的動工。

許淑華表示，這塊足足有3.5分多面積的竹山青年住宅基地，全部是縣有地，且屬於竹山都市計畫住宅區，建蔽率60%容積率180%，面臨大智路的寬度接近100公尺，對面就是積極趕工預計年底就能完工的竹夢親子公園，附近還有學校、竹藝園區，地點可說相當好。

她多次提醒縣府同仁，要重視符合購買資格的20歲到45歲青年的實際需求；目前南投市青年住宅第一期45戶已接近完工階段，詢問度超高，啟動竹山青年住宅籌建計畫，也需多方蒐集青年成家購屋的需求，提供縣府在設計時納入，讓青年住宅蓋得更好更實用，在地縣議員蔡孟娥、吳瑞芳在聽取簡報後，對竹山青年住宅籌建案都表示樂觀其成。

南投縣建設處指出，未來竹山青年住宅不論是青年自住或是帶著長輩同住，都會有妥適的房型可供選擇，預計全部興建3房型的青年住宅就可以蓋到77戶，在總售坪可達3,689坪的優勢下，再酌調納入1房及2房型的話，總戶數更可達上百戶。

未來竹山鎮青年住宅選址敲定，計畫在相鄰大智路的竹夢親子公園旁，並預估興建77戶到上百戶間的圓夢青宅。圖／南投縣政府提供
未來竹山鎮青年住宅選址敲定，計畫在相鄰大智路的竹夢親子公園旁，並預估興建77戶到上百戶間的圓夢青宅。圖／南投縣政府提供
未來竹山鎮青年住宅選址敲定，計畫在相鄰大智路的竹夢親子公園旁，並預估興建77戶到上百戶間的圓夢青宅。圖／南投縣政府提供
未來竹山鎮青年住宅選址敲定，計畫在相鄰大智路的竹夢親子公園旁，並預估興建77戶到上百戶間的圓夢青宅。圖／南投縣政府提供

青年住宅 南投 許淑華

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