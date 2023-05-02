「旱澇並存」恐更常發生 中市府研擬短中長期計畫

台中近3年4月發生2次旱災，但今年4月卻反發生水災，氣候專家彭啟明認為，雨量將集中數次降雨，成為「強降雨」，「旱澇並存」更常發生；水利局長范世億指出，面對新的「旱澇並存」氣候型態，將是未來重要治水課題，持續與相關局處研議短中長期計畫，全力改善積淹水情形。

水利局今於市政會議，報告今年度防汛抗旱專案。市長盧秀燕表示，近三年來24小時累積雨量超過100毫米，台中淹水戶數不超過50戶，釀災範圍越來越小；市府會在治水工作上投入資源，也會加強定期清淤；另抽水站、閘門等皆需定期維修檢查。

盧秀燕也說，市府水利局積極做家戶廢水接管工作，面臨越來頻率越高的乾旱，水利局應再思考如何提高水資源再利用。如台中市有建置多個水資源回收中心，開放民眾免費取水澆灌等。盧強調，過去中央及地方政府未佈設再生水管線，這幾年思考建置，才是有效調度再生水源的方式。

范世億提到，持續與建設局、都發局研議改善方案；短期會盤點易淹水點，針對不同淹水成因即時解決，中期盤點如公園等合適地點，設置滯洪池，更新排水系統，長期將依循政策，鼓勵各項新開發案，設置蓄洪、排水系統，提升整體排水量，降低積淹水機率。

范世億說，目前已針對易淹水地區，施作改善工程，包含南山截水溝計畫、安良港排水整治等，並持續更新排水系統，新設置雨水下水道保護標準更是提升一倍，並加強護岸、擋土牆等山坡地防護，維護河防安全，避免土地流失。

范世億舉例，位於大雅區十三寮排水系統滯洪池，採50年重現期距，時雨量可納453毫米；新社區九渠溝排水系統滯洪池，採100年重現期距，時雨量可納684毫米，可有效擴增排水系統載量，減少洪汛狀況。

而四月中旬的強降雨，海線地區累積雨量達200毫米，范世億說，水利局於南山截水溝瓶頸段完工，將大部分洪水分流，分擔南勢溪、北勢溪的下游排水，有效減少淹水可能。