台中往生互助會亂象多 未立案團體不必受市府稽核

台中市議員林德宇、曾威今在民政質詢指出，市府委託會計師查核全市列管的九個往生互助會的財務與會務，但對其他未列管的團體或個人，視而不見，甚至推是私權行為，他要求市府社會局一視同仁，加強稽核輔導老人往生互助會。

社會局長廖靜芝表示，往生互助會的業務是社團之間發展出來的狀況，在2003年內政部有制定一個相關的處理規則，因此社會局委託會計師每年查核列冊的9家老人互助會，針對查核缺失也會要求改善。

林德宇指出，台中市目前有9個老人會固定接受市府委託的會計師進行稽核，根據「台中市政府社會局111年委託會計師查核本市社會團體會務、財務（含往生互助事項）」，有的未定期召開會員大會或理監事會議，僅列為改善事項就可以嗎？另外，未立案團體或人成立的往生助會，反而不必接受稽核，容易衍生紛爭。

林德宇說，根據內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則第17、18條規定，主管機關對未依本原則辦理本事項或不符合本原則所定要件，逾期未補正的社會團體，得視情節輕重，依人民團體法予以處分，涉有違反刑事法規情事者，移情司法或警察機關偵辦。另未立案組織、個人從事本事項或所轄社會團體有第六點情事，經查證涉有刑事責任者，應檢具相關事證，移請司法或警察機關偵辦，林德宇要求社會局主動稽核輔導，依法有據。

大里區「長祐銀髮關懷協會」宣布5月1日起停止會務運作，會員紛向藍綠議員陳情，只能拿回兩成的「棺材本」，早年從月繳600元至今2000多元，已繳約34萬，現在只能拿回6萬8000元，最近有會員往生結案，只領13萬多元，會員表示本金全被吃掉，極不甘心。

據了解，這兩年疫情造成往生互助會員死亡人數增加，互助金入不敷出，有的互助會最多透支超過1億元；有的互助會修改章程還額外收費，有的則延長繳費年限從20年到終身繳費，情況不一。

議員林德宇說，社會局網站今年初發布「往生互助會停看聽」的宣傳，提醒參加老人互助會時，要多方了解查證。但社會局身為人民團體主管機關，應加強稽核輔導，而不是當民眾遇到問題，卻推要市民循司法途徑解決。