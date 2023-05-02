「越過，文學山丘」 第25屆磺溪文學獎徵文活動起航

磺溪文學獎從民國88年創辦至今，已邁入第25年，是歷史悠久的地方文學獎，今年以「越過，文學山丘」作為徵文活動主題，象徵積極創作挑戰文學山丘的意涵，期盼更多創作者勇於攀登文學山丘、書寫文字之美。磺溪文學獎也為所有喜愛文學的民眾提供展現的舞臺，徵件主題以彰化意象及彰化縣風土民情為書寫藍圖，積累地方文學創作能量。

今年特別邀請三位代表不同世代的文學作家擔任代言人，分別是：曾獲第19屆磺溪文學特別貢獻獎，臺灣現代文壇中極具代表性的彰化在地作家陳義芝老師；以《朵朵小語》心靈勵志叢書獲得極高關注度的台灣療癒系文學先驅彭樹君老師；曾入選為台灣十大人氣新生代詩人、擁有多本暢銷詩集的任明信老師，三位不同世代的文學作家為磺溪文學獎拍攝徵文宣傳VCR，號召喜愛文學的朋友們藉由文字書寫彰化的故事與美好，以推廣彰化文學創作、閱讀的風氣。

今年9月將延續磺溪文學獎舉辦文學營，邀請多位知名文學家授課分享文學創作的技巧與知識，讓所有喜愛文學的朋友深入了解寫作，磺溪文學獎徵文類別涵蓋新詩、散文、短篇小說、報導文學、微小說、電視電影劇本、傳統詩等7大文類，不限國籍、年齡，以正體中文書寫，題材限與彰化意象有關，徵件日期自即日起至112年6月30日止，以郵戳為憑，參賽作品須為未曾公開發表(含網路發表)、未曾獲獎之作品。本(25)屆文學創作獎須先網路報名，請至彰化縣文化局>主題專區>彰化文學>磺溪文學獎>徵件報名，填妥資料並上傳作品電子檔案後列印報名表1份連同紙本作品一式4份及參選資格證明文件影本（身分證或護照）掛號郵寄至指定信箱，歡迎熱愛文學、喜愛創作的朋友們，踴躍來投稿。