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影／遊客闖南投仁愛原鄉教會露營 瞎扯「以為這裡廢棄」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛瑞岩部落的教會遭遊客闖入露營，搭起帳篷，還生火野炊，被居民發現後制止並勸離。圖／楊姓傳道師提供
南投仁愛瑞岩部落的教會遭遊客闖入露營，搭起帳篷，還生火野炊，被居民發現後制止並勸離。圖／楊姓傳道師提供

勞動節連假，南投仁愛瑞岩部落的教會卻遭人闖入露營，搭起帳篷，還生火野炊，被教友發現後制止，遊客還瞎扯稱，以為這裡是廢棄的，令居民很氣憤，這票人最後雖被勸離，教會也不打算提告，但希望遊客要尊重原部落空間及規範。

仁愛發祥村瑞岩部落的柄史布淦教會是當地信仰中心，但昨天（30日）晚上卻遭人闖入，一票人竟將教會當成露營區，3輛車停在教會前空地，直接在走廊上搭起4頂帳篷，並在一旁泥地上生火野炊、埋鍋造飯，更爽用一樓廁所以及水資源。

柄史布淦教會楊姓傳道師說，他昨天下午外出傳道，這群遊客趁機闖入，教友發現後詢問，遊客卻說，以為這地方是廢棄的，但是他覺得這種用詞，感覺起來不太合理。因為他的摩托車放在教會，燈也都還開著。他們的行為讓居民很氣憤。

而他們教會雖開放一樓廁所供導覽遊客使用，但不允許露營，他每次周日外出下山前，都會去巡門窗、水塔水位高度，畢竟山區部落用水吃緊，但好幾次回來，水塔卻空了，這次發現被人當露營區，終於知道為什麼每周回教會水塔都沒水。

楊姓傳道師提到，類似的狀況也曾出現在部落操場、活動中心，只要鄰近廁所就有人紮營，這次更誇張竟入侵教會，教會是一個神聖空間，是敬拜上帝、教導生命教育的地方，莊嚴且不可隨便，任何活動都要經小會同意，更不允許私人露營。

這票露營遊客，最後被當地村長跟守望相助隊勸離，連夜收帳離開；教會本於寬恕的精神，不打算提告，但希望外來遊客要尊重部落空間及信仰，並遵守原鄉部落的公約規範，別再把部落土地以及教會，當成營地使用。

南投仁愛瑞岩部落的教會遭遊客闖入露營，搭起帳篷，還生火野炊，被居民發現後制止並勸離。圖／楊姓傳道師提供
南投仁愛瑞岩部落的教會遭遊客闖入露營，搭起帳篷，還生火野炊，被居民發現後制止並勸離。圖／楊姓傳道師提供
南投仁愛瑞岩部落的教會遭遊客闖入露營，搭起帳篷，還生火野炊，被居民發現後制止並勸離。圖／楊姓傳道師提供
南投仁愛瑞岩部落的教會遭遊客闖入露營，搭起帳篷，還生火野炊，被居民發現後制止並勸離。圖／楊姓傳道師提供

露營區 信仰 南投

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