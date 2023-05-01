五一勞動節 彰化議員關心農業缺工、勞工安全問題

今天是五一勞動節，彰化縣議會今天定期會開幕，多位議員也關心勞工相關權益，議員劉惠娟關心農業缺工問題，要求縣府應該提早列入預算，提供給勞工資訊，吸引青年留農；而議員曹嘉豪則說，最近彰化縣發生聯華大火燒出十年來最嚴重的工安問題，應記取8死14傷的悲劇，未來消防等各單位應落實督導工廠消防教育。

此次議會提案包括為配合農委會核定補助112年度改善農業缺工措施彰化縣農業人力團計畫，尚有469萬多元未納入年度預算，需同意辦理墊付。

劉惠娟說，這個改善農業缺工計劃是從106年執行到112年，的確是為了解決農村缺工問題、改善農業環境，讓青壯年勞工從農提供工作機會，這些青年投入在種植火龍果、種稻、種菇、或投入農村再生等都很有幫助，但既然已執行多年，本就知道有此計劃，不是應一開始就納入預算，為何每年都辦理墊付，讓執行計劃無法很從容?

農業處長邱奕志表示，如果前一年農委會有先確認，縣府就會將經費先列入本預算，但實際上每年政策都還有不確定性，所以才常用墊付，會再向農委會反映，在縣府編列本預算前，就先匡列給彰化縣，而縣府負責的是農業短期人力，還有專職人力是由彰化縣農會與芬園農會，或是合作社或牧場可以個別申請人力。

農業處指出，為改善農業缺工，110年已編列經費387萬元執行兼職農業人力136人，派工天數1萬9352天；111年編列經費428萬8千元執行兼職農業人力145人，派工天數2萬1349天；112年規劃兼職農業人力144人，派工天數2萬46天，經費401萬元。

邱奕志說，目前還是有農業缺工問題，縣府為有效解決缺工，也提供智慧農業設施補助，讓農友以機械代替傳統人力，藉此減少農業勞動力需求。

而在勞工安全問題，曹嘉豪則指出，最近彰化縣內的聯華食品大火燒出十年來最嚴重的工安問題，讓彰化今天的五一勞動節過得十分黯然，姑且不論大火為何會發生，當時未能落實員工即時的逃生路線才是致命最大主因，而員工可能也普遍消防認知不足，食品公司對於火警的危機處理相關教育明顯不足。

曹嘉豪說，預防勝於治療，未來消防等相關單位應加強督導企業落實災害發生時的逃生教育訓練，對於消防逃生動線及防火設施改善都要做全面性的檢驗，一併加強員工的危機處理，才有助於減少憾事發生。