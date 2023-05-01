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公托倍增議員批「候補倍倍增」 王育敏：4年內可達60所

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員左起蕭隆澤、陳俞融、陳淑華、陳雅惠及謝家宜，指公托政策不能空喊口號。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員左起蕭隆澤、陳俞融、陳淑華、陳雅惠及謝家宜，指公托政策不能空喊口號。記者陳秋雲/攝影

台中市有34處公托可收托862名幼童，但有2290人在排隊等候補，民進黨議員指出，台中市長盧秀燕宣稱「公托倍增」，實情卻是「公托候補倍增」，根本是「口號跟不上需求」。

副市長王育敏表示，市府規劃2026年前全市建置完成60處公托，屆時可收托超過1983名幼兒；市府加緊籌辦，目前有些地點如市場涉及法規等需再處理，未來會利用社宅空間增加公托。

議員陳淑華說，以西屯區來說，現有公托實際收托36人、有145人候補，候補量是收托數的4倍；沙鹿區收托25人，候補174人；梧棲一處公托收托24人，後補106人。顯示公托設置失衡，無法滿足需求。

陳淑華指出，盧秀燕市長重大政策「公托倍增」，連任後變成「公托候補倍倍增」，公托倍增淪為口號，候補遙遙無期，甚至部份地區未設公托，連候補的機會都沒有。市府應加緊依市場、每區人口成長情況及城鄉發展情況，規劃公托設置及配比。

陳俞融說，北區13家準公共化公托可收托680人，但北區0-2歲的人數卻有2554人，不到四分之一可進公托。市府過去聲稱設置地點難找，但部分學校出現閒置教室，市府應積極盤點再利用。

陳雅惠指出，東南區甚至只有東區有2個公托，南區沒有相關的托育資源，公托親子館何時完工令人難解，促市府重視，再積極擴增公托資源。

議員 盧秀燕 王育敏

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