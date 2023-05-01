台中完成屯區捷運修正計畫送中央 捷運城市往前邁大步

台中市捷運藍線綜合規劃兩個月通過交通部審查，「屯區捷運」與「藍線延伸太平」報告書補充與修正，今再次提報交通部審議，捷運城市再往前跨出一大步。

交通局提出屯區捷運計畫內容包含「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」，可串連台中市捷運綠線延伸、捷運藍線、機場捷運橘線。

市府去年6月20日將屯區捷運可行性研究報告送交通部審查，交通部去年9月21日回復書面審查意見。

交通部要求「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」分別辦理；屯區捷運環狀線的系統型式與整體路網計畫規劃不同，確認是否影響維修機廠規劃與過軌設施；另針對運量預測、推動順序及財務評估等提供相關意見。市府完成報告書修正，今天函報中央審查，

交通局說明，「屯區捷運環狀線」北端銜接綠延G1站，沿祥順路往南行經太平區中山路、立仁路後，經德芳南路至文心南路與建國南路口，與捷運大慶站、台鐵大慶站轉乘，路線全長約16.14公里，設置16座高架車站。

另「捷運藍線延伸太平」從東平路向西延伸經太平路及振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，串接台中火車站，路線全長約4.66公里，設置4座地下車站。

總經費核實檢討後修正為892.29億元，後續市府將積極配合中央審查程序，爭取計畫早日通過。