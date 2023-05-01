台中職業死傷逐年攀升 綠批四成事業單位未按月通報

民進黨台中市議員今聯合質詢，指出中市職災造成失能次數連年攀升，台中市勞工事業單位是六都第三多，但勞動檢查場數卻是六都最少；超過四成事業單位未按時通報職災狀況。

議員江肇國指出，根據中央勞動部統計2017年至2021年職業災害造成傷亡逐年攀升，死亡人數分別是33、35、41、45、37人；造成失能次數分別為1408、1383、1434、1492、1618次，平均每天造成死亡或失能人數分別是3.9、3.9、4.0、4.2、4.5，逐年攀升。

勞工局則表示，全國2021年278人至2022年增加320人，增加比例約15.1%。但台中市重大職業災害死亡人數2022年比前1年增加1人，增加比例約3.5%，低於全國增加比例。

台中市主計處分析，台中市110年重大職業災害死亡共計37件，造成37人死亡，以營造業13件、占 35.14%最多，肇災原因以「墜落」及「物體倒崩塌」最多。

江肇國指出，台中市勞工事業單位是六都第三多，勞動檢查場數卻是六都最少，市府雖不以裁罰為目的，但應加強職場教育訓練，讓勞工知道這些權益及災害發生時的應變作為。

勞工局長張大春表示，去年度總檢查量是1萬2673場次，相較2021年度增加7247場次；去年安全衛生宣導及輔導共辦理357場次，將持續加強宣導。

張大春說，勞工局將持續擴大稽查高職災、高風險工地，加強企業源頭防災責任、強化高風險作業管理機制、整合民間資源等策略，配合勞動部職業安全衛生署提高減災效能。

江肇國說，日前發生中部食品工廠大火、台灣大道工地坍塌，台中市職災個案平均每天都在發生，他質疑，這樣的工作環境如何讓勞工安心？

「勞工職業災害保險及保護法」上路一年，民進黨議員呼籲務必要落實勞檢、提供職安教育訓練、公部門應將相關資訊公開，且應掌握各事業單位投保狀況。

另議員要求相關職災資料應公開透明，目前台中市超過四成事業單位未依照規定，沒按月填報職災資料，且市府沒有即時公佈，不容易查詢，這樣勞工到職前無法了解就業環境。

勞工局指出，為建構「安全的工作環境」，首要工作防止發生職業災害，而勞工安全與健康保障，視雇主是否重視及落實法令規。

針對高風險事業單位，勞工局將採取嚴格實施監督檢查，藉安全衛生指導協助積極改善，發揮勞動檢查執法效能。