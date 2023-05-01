投147線港源段拓寬通車 全線拓寬還差7公里

南投縣政府向中央爭取2.6億元改善投147線4.6K至7.3K區段，拓寬成9米路，歷經年餘修建，今通車；縣府表示，該路段路面拓寬後，已可開放甲類大客車通行，但全線尚有7公里尚未拓寬，將列入優先推動建設，積極爭取經費早日完成。

縣府指出，投147線全長約14.5公里，是國姓至水里南北向的主要聯外道路，也是台21線的重要防災替代道路，肩負國姓當地觀光及農特產運輸之用，但因路幅狹窄且彎道多，車行不易，大型車會車困難，因此向中央爭取經費改善拓寬。

其中，國姓北山村到南港社區的0K至4.6K路段於2015年前陸續完成拓寬，2年前再斥資2億6445萬元，改善從水鹿原鄉公園到港源國小附近港源二號橋的4.6K至7.3K路段，2021年5月開工，歷經年餘修建，今年完工，今天正式通車。

南投縣長許淑華說，投147線4.6K至7.3K區段改善，除將路幅拓寬至9米外，同步調整盧厝地區90度急彎道、港源社區縱坡較大等，相關問題改善後，該路段原本禁行甲類大客車的限制也隨之解除，目前已可開放通行。

工務處則表示，此次投147線拓寬公車路段，全長約2.475公里，包含沿線鹿寮橋、林厝橋、山羊橋、盧厝橋、港源二號橋等5座橋梁及9座滯洪沉砂改善，也同步改建沿線5座候車亭，提供民眾更舒適的候車環境。